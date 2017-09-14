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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11600116011160211603

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:22

  Water написав:
  ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?

Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?

Пам'ятаю після 2014р багато донецьких було ображено і на Україну, і на росію. То ломанулись у Білорусь. А у мене тоді дівчина була з Мінська, то я і приїздив туди інколи, і читав форуми про Білорусь, в тч про еміграцію. Так спочатку так солодко співали який у Білорусі порядок, як їх гостинно прийняли, надали житло... Але вже через рік-півтора майже ніхто не залишився - одні поїхали в росію, інші в Україну повернулися. Бо за цю "безоплатну" хату потрібно було в агрогородку (читай - колгоспі) майже без вихідних у полях вкалувати. І розплачувалися з багатьма продуктами з цього агрогородку в кінці сезону. Білоруси ще жалілися - як так, житло/роботу дали, що їм ще потрібно, ніякої подяки
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:49

  Investor_K написав:Хто з ким сьогодні має зустрітися за теорією Гордона?

згідно легенди успішного Успіха із другою літерою н, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:01

  Water написав:
  Дюрі-бачі написав:
Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...

Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?


У білорусів майже нема білорус.мови.
Таке життя “на любітєля”.

А щодо перебирання (воно доволі обтяжливе, бо люди загрузли у мотлоху...), то навіть перебиратись не довелось би...
Якби московія вирішила, напр., у 2014 не воювати-вбивати, а фізично скуповувати житло.
В середньому на людину у нас було 24м2. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ope ... 2019_u.htm
Хай по 500$/м2.
12тис$ на одного.
~ 500млрд$ на всю Україну.
Хай половина на лівобережжі.
А ще там була купа вати, переважна кількість, яку московія радо би забрала разом із землями.
Отже, значно менше 250млрд на викуп...
А потім ще й продати ті викуплені квартири своїм саатєчіствінікам, виманюючи їх зарплатами й їзиком з правобережжя.

І всього лиш треба було для від’єднання законний всеукр.референдум, про який є цілий розділ у Конституції.
І застосувати то до територій, що аж пищали, так хотіли на вихід...

Але ж путлєр так не хотів?
Не хотів лише пів України (як зізнався салавйов).
Йому треба був “двіж”? 🤔
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 30 гру, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:02

Гордон начал рассылать вот такие сообщения

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:06

Wirująświatła

Це він військовослужбовцям розсилає ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:06

Цього року Росія змогла окупувати 2800 кв. кілометрів на території України. Це як три Києва.


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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:08

  fox767676 написав:Wirująświatła

Це він військовослужбовцям розсилає ?

может юмор какого то тг канала
Телеведущий Гордон продолжает настаивать, что горячая фаза войны в Украине завершится уже 30 декабря. То есть завтра.

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», - сказал Дмитрий Гордон.

«Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет. Вы видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза… Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают.

А теперь я задаю следующий вопрос. А почему он этого не делает? Вот уже дня четыре точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что вы спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос.

Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», - сказал телеведущий.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:13

русские подводят итоги

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как прошел 2024-й можно смотреть под разными углами. Сегодня предлагаю освежить в памяти самые яркие события с помощью мемов. Вот моя подборка:

🔻 Такер Карлсон взял интервью у Путина
🔻 Навальный умер в тюрьме
🔻 Трамп пережил покушение и победил на выборах
🔻 Курская область частично оккупирована
🔻 Корейцы прибыли на СВО
🔻 Кадыров решил присвоить себе Wildberries
🔻 Набиуллина подняла ключевую ставку до исторически рекордного уровня
🔻 Россия первой в истории запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник» по неядерному государству
🔻 Асад сдал Сирию и спрятался в Москве
🔻 Блокировка YouTube, Signal, Viber, Discord, Steam, Ficbook, VPN-сервисы и множество других популярных ресурсов.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11600116011160211603
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