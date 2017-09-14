ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше. "АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!). Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?
Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?
Пам'ятаю після 2014р багато донецьких було ображено і на Україну, і на росію. То ломанулись у Білорусь. А у мене тоді дівчина була з Мінська, то я і приїздив туди інколи, і читав форуми про Білорусь, в тч про еміграцію. Так спочатку так солодко співали який у Білорусі порядок, як їх гостинно прийняли, надали житло... Але вже через рік-півтора майже ніхто не залишився - одні поїхали в росію, інші в Україну повернулися. Бо за цю "безоплатну" хату потрібно було в агрогородку (читай - колгоспі) майже без вихідних у полях вкалувати. І розплачувалися з багатьма продуктами з цього агрогородку в кінці сезону. Білоруси ще жалілися - як так, житло/роботу дали, що їм ще потрібно, ніякої подяки
Дюрі-бачі написав: Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?
У білорусів майже нема білорус.мови. Таке життя “на любітєля”.
А щодо перебирання (воно доволі обтяжливе, бо люди загрузли у мотлоху...), то навіть перебиратись не довелось би... Якби московія вирішила, напр., у 2014 не воювати-вбивати, а фізично скуповувати житло. В середньому на людину у нас було 24м2. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ope ... 2019_u.htm Хай по 500$/м2. 12тис$ на одного. ~ 500млрд$ на всю Україну. Хай половина на лівобережжі. А ще там була купа вати, переважна кількість, яку московія радо би забрала разом із землями. Отже, значно менше 250млрд на викуп... А потім ще й продати ті викуплені квартири своїм саатєчіствінікам, виманюючи їх зарплатами й їзиком з правобережжя.
І всього лиш треба було для від’єднання законний всеукр.референдум, про який є цілий розділ у Конституції. І застосувати то до територій, що аж пищали, так хотіли на вихід...
Але ж путлєр так не хотів? Не хотів лише пів України (як зізнався салавйов). Йому треба був “двіж”? 🤔
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 30 гру, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Телеведущий Гордон продолжает настаивать, что горячая фаза войны в Украине завершится уже 30 декабря. То есть завтра.
«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», - сказал Дмитрий Гордон.
«Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет. Вы видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза… Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают.
А теперь я задаю следующий вопрос. А почему он этого не делает? Вот уже дня четыре точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что вы спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос.
Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», - сказал телеведущий.
как прошел 2024-й можно смотреть под разными углами. Сегодня предлагаю освежить в памяти самые яркие события с помощью мемов. Вот моя подборка:
🔻 Такер Карлсон взял интервью у Путина 🔻 Навальный умер в тюрьме 🔻 Трамп пережил покушение и победил на выборах 🔻 Курская область частично оккупирована 🔻 Корейцы прибыли на СВО 🔻 Кадыров решил присвоить себе Wildberries 🔻 Набиуллина подняла ключевую ставку до исторически рекордного уровня 🔻 Россия первой в истории запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник» по неядерному государству 🔻 Асад сдал Сирию и спрятался в Москве 🔻 Блокировка YouTube, Signal, Viber, Discord, Steam, Ficbook, VPN-сервисы и множество других популярных ресурсов.