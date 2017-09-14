ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше. "АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!). Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?
Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?
Пам'ятаю після 2014р багато донецьких було ображено і на Україну, і на росію. То ломанулись у Білорусь. А у мене тоді дівчина була з Мінська, то я і приїздив туди інколи, і читав форуми про Білорусь, в тч про еміграцію. Так спочатку так солодко співали який у Білорусі порядок, як їх гостинно прийняли, надали житло... Але вже через рік-півтора майже ніхто не залишився - одні поїхали в росію, інші в Україну повернулися. Бо за цю "безоплатну" хату потрібно було в агрогородку (читай - колгоспі) майже без вихідних у полях вкалувати. І розплачувалися з багатьма продуктами з цього агрогородку в кінці сезону. Білоруси ще жалілися - як так, житло/роботу дали, що їм ще потрібно, ніякої подяки
Дюрі-бачі написав: Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?
У білорусів майже нема білорус.мови. Таке життя “на любітєля”.
А щодо перебирання (воно доволі обтяжливе, бо люди загрузли у мотлоху...), то навіть перебиратись не довелось би... Якби московія вирішила, напр., у 2014 не воювати-вбивати, а фізично скуповувати житло. В середньому на людину у нас було 24м2. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ope ... 2019_u.htm Хай по 500$/м2. 12тис$ на одного. ~ 500млрд$ на всю Україну. Хай половина на лівобережжі. А ще там була купа вати, переважна кількість, яку московія радо би забрала разом із землями. Отже, значно менше 250млрд на викуп... А потім ще й продати ті викуплені квартири своїм саатєчіствінікам, виманюючи їх зарплатами й їзиком з правобережжя.
І всього лиш треба було для від’єднання законний всеукр.референдум, про який є цілий розділ у Конституції. І застосувати то до територій, що аж пищали, так хотіли на вихід...
Але ж путлєр так не хотів? Не хотів лише пів України (як зізнався салавйов). Йому треба був “двіж”? 🤔
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 30 гру, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Телеведущий Гордон продолжает настаивать, что горячая фаза войны в Украине завершится уже 30 декабря. То есть завтра.
«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», - сказал Дмитрий Гордон.
«Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет. Вы видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза… Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают.
А теперь я задаю следующий вопрос. А почему он этого не делает? Вот уже дня четыре точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что вы спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос.
Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», - сказал телеведущий.
как прошел 2024-й можно смотреть под разными углами. Сегодня предлагаю освежить в памяти самые яркие события с помощью мемов. Вот моя подборка:
🔻 Такер Карлсон взял интервью у Путина 🔻 Навальный умер в тюрьме 🔻 Трамп пережил покушение и победил на выборах 🔻 Курская область частично оккупирована 🔻 Корейцы прибыли на СВО 🔻 Кадыров решил присвоить себе Wildberries 🔻 Набиуллина подняла ключевую ставку до исторически рекордного уровня 🔻 Россия первой в истории запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник» по неядерному государству 🔻 Асад сдал Сирию и спрятался в Москве 🔻 Блокировка YouTube, Signal, Viber, Discord, Steam, Ficbook, VPN-сервисы и множество других популярных ресурсов.
Коли буде перемир'я, то відкривати кордони будуть спочатку для елоїв-ухилянтів Бо вояків у світі бояться, а заброньовані критично необхідні самій Україні
Депутат польського Сейму від ультраправої партії «Конфедерація» Вітольд Туманович заявив, що регулярних українських військових не можна пускати до країни після закінчення війни.
Про це він розповів в етері на Polsat News.
На його думку, наразі щодо російсько-української війни є два «дуже важливих» питання, про які Польща має подбати.
Перше — це відсутність польських солдатів в Україні, а по-друге, необхідно зробити так, щоб регулярні українські військові не приїжджали до Польщі.
Туманович зазначив, що наразі про це мало говорять у публічному просторі, але українські бійці буцімто потенційно становлять загрозу після закінчення війни, якщо їх пустять до Польщі. Він сказав про «різного роду організовану злочинність».
«Ми чудово знаємо, що відбувається із солдатами, які вже не потрібні на війні на фронті, на жаль, вони схильні організовувати такі злочини, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі», — заявив Туманович.