Та почекайте!
Ще не вечір!©
І якщо що(якщо збалаболив)- то я сам буду його тут змішувати з ге і писати завжди з буквою "н"
(і чому друга буква, якщо третя має змінитись?)
Але, якщо він виявиться правим - будемо хвалити і гордитись ГоРдоном!
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Додано: Пон 30 гру, 2024 11:35
Ще не вечір!©
Та почекайте!
Ще не вечір!©
І якщо що(якщо збалаболив)- то я сам буду його тут змішувати з ге і писати завжди з буквою "н"
(і чому друга буква, якщо третя має змінитись?)
Але, якщо він виявиться правим - будемо хвалити і гордитись ГоРдоном!
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:39
katso
Ну якщо до початку широкомасштабної не дуже вникати у вартість можливої війни , бюджет ЗСУі розмір особистої сплати податків - це нормально, то заявляти зараз «я платив , а де армія, техніка , перемога ?» - це якась недолуга недалекість. Серйозно, оті 3 тисячі грн на місяць (100 дол по довоєнному курсу) на все про все - і були надії що у нас потужна армія? А порівняти бюджет ЗСУ всі довоєнні роки з бюджетом будь якої іншої армії світу розуму не вистачало?
Яка культура сплати податків (максимально приховати, здавати квартири без податків, на базарі платити по 3 т грн, а сам купляти квартири) - такий закономірний результат.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:44
Успіх
Сльози розпачу і ридань на весь Вашингтон. Гордон шукає найкращих дипломатів переговорити з Успіхом, щоб він припинив.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53
У вас какая-то интересная позиция: о компетенциях КМУ рассуждать у пэрэсичного прав нет, а за наполнение и размер бюджета ЗСУ -- оказывается! -- пэрэсичный отвечает. Кабмин только ЗП получает?
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:59
Хто його там почує, в тих високих кабінетах? Де молоді та р'яні))
Він навіть собі не зміг отримати АТО-шні відпускні. Прийшлося судитися з державою. Звісно відсудив, отримав.
Але це треш трешовий, коли нехай і бувший, але ж Головком ЗС країни генерал армії, який бойовий та заслужений по самі чукоки (кажуть, що в АТО сам в атаку водив) на відміну нехай воєних мирного часу, судиться з державою за! оті абсолютно законні та положені виплати - і не пайкові-речові якісь, а за те, що замість відпустки країну боронив.
Кидають минулих, діючим пофіг.
Бо не розуміють, що кинуть потім і їх.
Хоча молоді да р'яні ушлі....
Зара гроші вперед.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:07
Два дні тому:
Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали.
"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.
Але заспокоїв Веніславський:
"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:08
тому що одна н уже є.
Гордон птіца гордая(годная). Хі-хі (с)(тм)
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:15
Хвилинка гумору
"Коли з аксесуарів у тебе браслет із українським тризубом і чохол на пеніс. Чоловік із племені Якель носить браслет із тризубом. У племені нас запитували, чи триває ще війна з Росією", - написала Марина.
У коментарях під дописом підписники блогерки поділилися, що приголомшені побаченим:
- Очманіти!
- Шок
- Головне – що чохол у бойовому стані
- Цікаво, що люди, живучи в племені, цікавляться, чи триває війна, і це зрозуміло, вони ж живуть в племені. Смішно те, що люди у високорозвинених країнах запитують те саме
Може, це Діма Комаров подарував?
Значить наші мандрівники там в повазі!!!
- Емпатія і цивілізація виявляється ніяк не взаємозалежні
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:18
_hunter
У вас якась цікава дислексія.
Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать».
Рассуждайте скільки завгодно, але допоки постанова не визнана не конституційною, чи ще якимось встановленим чином не визнано її неправомірність - вона підлягає виконанню (рассуждать можна при цьому продовжувати) . А не на розсуд бігунців до Шольца
Ви задля 500-євровоі допомоги німецьку вже почали, а українську на всяк випадок забули?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:21
Я про ваше следующее за тем сообщение -- не прикидывайтесь шлангом...
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