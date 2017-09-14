Человек всю жизнь отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит
Ну якщо до початку широкомасштабної не дуже вникати у вартість можливої війни , бюджет ЗСУі розмір особистої сплати податків - це нормально, то заявляти зараз «я платив , а де армія, техніка , перемога ?» - це якась недолуга недалекість. Серйозно, оті 3 тисячі грн на місяць (100 дол по довоєнному курсу) на все про все - і були надії що у нас потужна армія? А порівняти бюджет ЗСУ всі довоєнні роки з бюджетом будь якої іншої армії світу розуму не вистачало? Яка культура сплати податків (максимально приховати, здавати квартири без податків, на базарі платити по 3 т грн, а сам купляти квартири) - такий закономірний результат.
Человек всю жизнь отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит
Ну якщо до початку широкомасштабної не дуже вникати у вартість можливої війни , бюджет ЗСУі розмір особистої сплати податків - це нормально, то заявляти зараз «я платив , а де армія, техніка , перемога ?» - це якась недолуга недалекість. Серйозно, оті 3 тисячі грн на місяць (100 дол по довоєнному курсу) на все про все - і були надії що у нас потужна армія? А порівняти бюджет ЗСУ всі довоєнні роки з бюджетом будь якої іншої армії світу розуму не вистачало? Яка культура сплати податків (максимально приховати, здавати квартири без податків, на базарі платити по 3 т грн, а сам купляти квартири) - такий закономірний результат.
У вас какая-то интересная позиция: о компетенциях КМУ рассуждать у пэрэсичного прав нет, а за наполнение и размер бюджета ЗСУ -- оказывается! -- пэрэсичный отвечает. Кабмин только ЗП получает?
prodigy написав:я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.
Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце)
Хто його там почує, в тих високих кабінетах? Де молоді та р'яні))
Він навіть собі не зміг отримати АТО-шні відпускні. Прийшлося судитися з державою. Звісно відсудив, отримав. Але це треш трешовий, коли нехай і бувший, але ж Головком ЗС країни генерал армії, який бойовий та заслужений по самі чукоки (кажуть, що в АТО сам в атаку водив) на відміну нехай воєних мирного часу, судиться з державою за! оті абсолютно законні та положені виплати - і не пайкові-речові якісь, а за те, що замість відпустки країну боронив.
Кидають минулих, діючим пофіг. Бо не розуміють, що кинуть потім і їх. Хоча молоді да р'яні ушлі.... Зара гроші вперед.
Бетон написав:лядя на ТЦК, а это ЗСУ, кто будет теперь пускать садистов, террористов? своих граждан выжигают, мучают до смерти как скот.
рефлексы сформировались уже у людей украинцы заграницей будут дергаться от любых резких звуков и бегать от людей в форме, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских. Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка.
Ответственно заявляю: попускает не сразу, конечно, но попускает.
Два дні тому:
Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали. "Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона. https://tsn.ua/exclusive/chi-shukatime- ... 32550.html
Але заспокоїв Веніславський: "Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.
"Коли з аксесуарів у тебе браслет із українським тризубом і чохол на пеніс. Чоловік із племені Якель носить браслет із тризубом. У племені нас запитували, чи триває ще війна з Росією", - написала Марина. У коментарях під дописом підписники блогерки поділилися, що приголомшені побаченим: - Очманіти! - Шок - Головне – що чохол у бойовому стані - Цікаво, що люди, живучи в племені, цікавляться, чи триває війна, і це зрозуміло, вони ж живуть в племені. Смішно те, що люди у високорозвинених країнах запитують те саме Може, це Діма Комаров подарував? Значить наші мандрівники там в повазі!!! - Емпатія і цивілізація виявляється ніяк не взаємозалежні https://tsn.ua/svit/na-ostrovi-v-okeani ... 33855.html
У вас якась цікава дислексія. Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать». Рассуждайте скільки завгодно, але допоки постанова не визнана не конституційною, чи ще якимось встановленим чином не визнано її неправомірність - вона підлягає виконанню (рассуждать можна при цьому продовжувати) . А не на розсуд бігунців до Шольца Ви задля 500-євровоі допомоги німецьку вже почали, а українську на всяк випадок забули?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
У вас якась цікава дислексія. Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать». Ви задля 500-євровоі допомоги німецьку вже почали, а українську на всяк випадок забули?
А у них у всех, российских ботов и ими покусанных, пермантентые приступы то дислексии то парафазии.