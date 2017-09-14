Додано: Пон 30 гру, 2024 12:07

_hunter написав: fox767676 написав: Бетон написав: лядя на ТЦК, а это ЗСУ, кто будет теперь пускать садистов, террористов? своих граждан выжигают, мучают до смерти как скот. лядя на ТЦК, а это ЗСУ, кто будет теперь пускать садистов, террористов? своих граждан выжигают, мучают до смерти как скот.



рефлексы сформировались уже у людей

украинцы заграницей будут дергаться от любых резких звуков и бегать от людей в форме, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских.

Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка. рефлексы сформировались уже у людей, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских.Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка.

Ответственно заявляю: попускает не сразу, конечно, но попускает. Ответственно заявляю: попускаетне сразу, конечно, но попускает.

Два дні тому:Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.Але заспокоїв Веніславський:"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.