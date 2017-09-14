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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11602116031160411605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:39

katso
Человек всю жизнь отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит


Ну якщо до початку широкомасштабної не дуже вникати у вартість можливої війни , бюджет ЗСУі розмір особистої сплати податків - це нормально, то заявляти зараз «я платив , а де армія, техніка , перемога ?» - це якась недолуга недалекість. Серйозно, оті 3 тисячі грн на місяць (100 дол по довоєнному курсу) на все про все - і були надії що у нас потужна армія? А порівняти бюджет ЗСУ всі довоєнні роки з бюджетом будь якої іншої армії світу розуму не вистачало?
Яка культура сплати податків (максимально приховати, здавати квартири без податків, на базарі платити по 3 т грн, а сам купляти квартири) - такий закономірний результат.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:44

Успіх
то я сам буду його тут змішувати з ге і писати завжди з буквою "н" :lol:


Сльози розпачу і ридань на весь Вашингтон. Гордон шукає найкращих дипломатів переговорити з Успіхом, щоб він припинив.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53

  Hotab написав:katso
Человек всю жизнь отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит


Ну якщо до початку широкомасштабної не дуже вникати у вартість можливої війни , бюджет ЗСУі розмір особистої сплати податків - це нормально, то заявляти зараз «я платив , а де армія, техніка , перемога ?» - це якась недолуга недалекість. Серйозно, оті 3 тисячі грн на місяць (100 дол по довоєнному курсу) на все про все - і були надії що у нас потужна армія? А порівняти бюджет ЗСУ всі довоєнні роки з бюджетом будь якої іншої армії світу розуму не вистачало?
Яка культура сплати податків (максимально приховати, здавати квартири без податків, на базарі платити по 3 т грн, а сам купляти квартири) - такий закономірний результат.

У вас какая-то интересная позиция: о компетенциях КМУ рассуждать у пэрэсичного прав нет, а за наполнение и размер бюджета ЗСУ -- оказывается! -- пэрэсичный отвечает. Кабмин только ЗП получает? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:59

  prodigy написав:я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.

Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце)


Хто його там почує, в тих високих кабінетах? Де молоді та р'яні))

Він навіть собі не зміг отримати АТО-шні відпускні. Прийшлося судитися з державою. Звісно відсудив, отримав.
Але це треш трешовий, коли нехай і бувший, але ж Головком ЗС країни генерал армії, який бойовий та заслужений по самі чукоки (кажуть, що в АТО сам в атаку водив) на відміну нехай воєних мирного часу, судиться з державою за! оті абсолютно законні та положені виплати - і не пайкові-речові якісь, а за те, що замість відпустки країну боронив.

Кидають минулих, діючим пофіг.
Бо не розуміють, що кинуть потім і їх.
Хоча молоді да р'яні ушлі....
Зара гроші вперед.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:07

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:лядя на ТЦК, а это ЗСУ, кто будет теперь пускать садистов, террористов? своих граждан выжигают, мучают до смерти как скот.


рефлексы сформировались уже у людей
украинцы заграницей будут дергаться от любых резких звуков и бегать от людей в форме, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских.
Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка.

Ответственно заявляю: попускает :mrgreen: не сразу, конечно, но попускает.

Два дні тому:

Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали.
"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.
https://tsn.ua/exclusive/chi-shukatime- ... 32550.html

Але заспокоїв Веніславський:
"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:08

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Хто з ким сьогодні має зустрітися за теорією Гордона?

згідно легенди успішного Успіха із другою літерою н, але це не точно
Та почекайте!
(і чому друга буква, якщо третя має змінитись?) :lol:

тому що одна н уже є.
  Успіх написав:Але, якщо він виявиться правим - будемо хвалити і гордитись ГоРдоном! :D

Гордон птіца гордая(годная). Хі-хі (с)(тм)
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:15

Хвилинка гумору

"Коли з аксесуарів у тебе браслет із українським тризубом і чохол на пеніс. Чоловік із племені Якель носить браслет із тризубом. У племені нас запитували, чи триває ще війна з Росією", - написала Марина.
У коментарях під дописом підписники блогерки поділилися, що приголомшені побаченим:
- Очманіти!
- Шок
- Головне – що чохол у бойовому стані
- Цікаво, що люди, живучи в племені, цікавляться, чи триває війна, і це зрозуміло, вони ж живуть в племені. Смішно те, що люди у високорозвинених країнах запитують те саме
Може, це Діма Комаров подарував?
Значить наші мандрівники там в повазі!!!
- Емпатія і цивілізація виявляється ніяк не взаємозалежні
https://tsn.ua/svit/na-ostrovi-v-okeani ... 33855.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:18

_hunter
рассуждать у пэрэсичного прав нет


У вас якась цікава дислексія.
Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать».
Рассуждайте скільки завгодно, але допоки постанова не визнана не конституційною, чи ще якимось встановленим чином не визнано її неправомірність - вона підлягає виконанню (рассуждать можна при цьому продовжувати) . А не на розсуд бігунців до Шольца
Ви задля 500-євровоі допомоги німецьку вже почали, а українську на всяк випадок забули?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:21

  Hotab написав:_hunter
рассуждать у пэрэсичного прав нет


У вас якась цікава дислексія.
Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать».

Я про ваше следующее за тем сообщение -- не прикидывайтесь шлангом...
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:22

  Hotab написав:_hunter
рассуждать у пэрэсичного прав нет


У вас якась цікава дислексія.
Я наводив цитату з Конституції , що постанови КМУ є обовʼязковими для виконання. Але там ні слова і я такого не наводив про заборону «рассуждать». Ви задля 500-євровоі допомоги німецьку вже почали, а українську на всяк випадок забули?

А у них у всех, российских ботов и ими покусанных, пермантентые приступы то дислексии то парафазии.
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