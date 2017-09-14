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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11602116031160411605

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:23

_hunter

Я про ваше следующее


А попереднє то Щольц вам написав на відкритому смартфоні, поки ви в черзі за допомогою стояли?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:24

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Хто з ким сьогодні має зустрітися за теорією Гордона?

згідно легенди успішного Успіха із другою літерою н, але це не точно
Та почекайте!
Ще не вечір!©

І якщо що(якщо збалаболив)- то я сам буду його тут змішувати з ге і писати завжди з буквою "н" :lol:
(і чому друга буква, якщо третя має змінитись?) :lol:


Але, якщо він виявиться правим - будемо хвалити і гордитись ГоРдоном! :D


Текст на відео двозначний.

І справді 30го може закінчитись війна у цьому році!
Можна глянути діпстейт за минулі нові роки -- чи ж спинялись?

Тобто, уявімо, що вони на два дні затихнуть, аби напитись.
Але що 1...2...3...? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:27

  Hotab написав:_hunter

Я про ваше следующее


А попереднє то Щольц вам написав на відкритому смартфоні, поки ви в черзі за допомогою стояли?

На вас иногда вот прям накатывает какая-то бессвязанность речи... -- вы что спросить-то хотели?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:30

_hunter
Я хотів спитати?
Ви б обмежили вживання пива з німецькими ковбасками . Ви погано відслідковуєте логічні ланцюжки,
Поверну вас трохи.
Мій пост про те, що дивно не розуміти, що мізерні сплати податків ніяк не забезпечують безпеку держави.
Ви почали вигадувати, що я комусь забороняв «рассуждать» про повноваження КМУ. Що ще вам незрозуміло? Ви питайте.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:37

  Hotab написав:ЛАД, ви палите? Чи не собі купляли? Від вас точно не очікував))
Ну тоді недУрний шмат здоровʼя вам всесвіт нарізав, що ви в 75 з цигаркою при світлому розумі, хай навіть з дещо окремою думкою по багатьом питанням))

Не читав новин, так а що там за мегазаяву від США очікують? Багато зброї? А рижий не зможе 20 січня кансельнути недовидане.

Курево, в основном, бьёт по лёгким и сосудам, на умственных способностях слабо отражается. А вот дыхалка ни к чёрту и сосуды уже малость забиты, хотя не знаю, связан ли высокий холестерин с курением.
Ожидается пакет, вроде, на 1,25 млрд., но насколько понял, ничего особо нового там не будет - снаряды, стингеры и т.п.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:38

  Hotab написав:_hunter
Я хотів спитати?
Ви б обмежили вживання пива з німецькими ковбасками . Ви погано відслідковуєте логічні ланцюжки,
Поверну вас трохи.
Мій пост про те, що дивно не розуміти, що мізерні сплати податків ніяк не забезпечують безпеку держави.
Ви почали вигадувати, що я комусь забороняв «рассуждать» про повноваження КМУ. Що ще вам незрозуміло? Ви питайте.

Зеркалируете свои проблемы на окружающих? :lol:

Простите, что я вашу петросянщину "про Шольца и что там еще было" воспринял как осуждение. С этого поста все ваши шутейки буду воспринимать буду сугубо в положительном ключе. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:42

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:рефлексы сформировались уже у людей
украинцы заграницей будут дергаться от любых резких звуков и бегать от людей в форме, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских.
Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка.

Ответственно заявляю: попускает :mrgreen: не сразу, конечно, но попускает.

Два дні тому:

Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали.
"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.
https://tsn.ua/exclusive/chi-shukatime- ... 32550.html

Але заспокоїв Веніславський:
"Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.

Так отож. И если тот же Китай свою "теневую полицию" в Штатах таки сподобился сделать просто за счет размера страны (и ресурсов) и явных отличий китайцев от некитайцев, тот тут -- ну вообще без шансов.
Как они это вообще себе представляют? -- подрезает бусик на укр-номерах автобус и бравые инвалиды (на фронт же им ну никак нельзя) -- начинают от каких-нить немцев требовать аусвайс жестами? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:51

_hunter
С этого поста все ваши шутейки буду воспринимать буду сугубо в положительном ключе. :lol:


Мені здається ви зараз тут розказали не про всі свої плани і наміри. Щось ще має бути!
Не вагайтесь, кажіть Можна фото сніданків, нової зачіски. Куди підете завтра, і куди поїдете у відпустку. .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:55

  Hotab написав:_hunter
С этого поста все ваши шутейки буду воспринимать буду сугубо в положительном ключе. :lol:


Мені здається ви зараз тут розказали не про всі свої плани і наміри. Щось ще має бути!
Не вагайтесь, кажіть Можна фото сніданків, нової зачіски. Куди підете завтра, і куди поїдете у відпустку. .

Нет, сегодня у вас точно что-то не складывается с адекватностью... -- все вот то вышеперечисленное -- вы ТОЧНО уверены, что оно к форуму хоть как-то относится? :shock:
-- сразу можете не отвечать -- возьмите чуть времени на подумать :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:59

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5.
Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните.
С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта.
С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.


я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.

Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце)
-реформа армії (відхід від брігад до дівізій і армій), брігади -стандарт НАТО, вони для мирного часу (на сьогодні більше 70% бригад за 3 роки війни стали некомплектні, і далі тільки гірше), бо задум Зеленського для новостворених бригад Захід дасть більше зброї (в том є певна логіка), бо там розуміють і одночасно не дуже розуміють що ці танки/бредлі що отримали у 2022/23 вже або втрачени,або ушкоджені і потребують ремонту(але на попері вони є в наявності).
-у мене немає іллюзій стосовно миру, але все може бути

Спасибо.
Я тоже дослушал до конца, но выборочно.
Из того, что вы написали, не слышал только о ротации молодых и старых из МВД, СБУ и ЗСУ. Большие сомнения. МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых.
При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е.
В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.

Что касается мира, у меня иллюзий тоже нет. Но, по-моему, это необходимо. Почему, уже объяснял - не вижу перспектив войны. Хотя ещё раз отмечу, что успехи росс. армии в прошедшем году не впечатляют. Они не носят стратегического характера.
Звучит, конечно: "Захватили территорию по площади, как 3 Киева", - но по сути для "второй армии мира" за год боёв с заведомо более слабым противником это ни о чём.
Если бы не отношение в стране к мобилизации и не разгон "зрадо.обства", я бы, возможно, был за продолжение войны.
ЛАД
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