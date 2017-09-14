_hunter Я хотів спитати? Ви б обмежили вживання пива з німецькими ковбасками . Ви погано відслідковуєте логічні ланцюжки, Поверну вас трохи. Мій пост про те, що дивно не розуміти, що мізерні сплати податків ніяк не забезпечують безпеку держави. Ви почали вигадувати, що я комусь забороняв «рассуждать» про повноваження КМУ. Що ще вам незрозуміло? Ви питайте.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:ЛАД, ви палите? Чи не собі купляли? Від вас точно не очікував)) Ну тоді недУрний шмат здоровʼя вам всесвіт нарізав, що ви в 75 з цигаркою при світлому розумі, хай навіть з дещо окремою думкою по багатьом питанням))
Не читав новин, так а що там за мегазаяву від США очікують? Багато зброї? А рижий не зможе 20 січня кансельнути недовидане.
Курево, в основном, бьёт по лёгким и сосудам, на умственных способностях слабо отражается. А вот дыхалка ни к чёрту и сосуды уже малость забиты, хотя не знаю, связан ли высокий холестерин с курением. Ожидается пакет, вроде, на 1,25 млрд., но насколько понял, ничего особо нового там не будет - снаряды, стингеры и т.п.
Hotab написав:_hunter Я хотів спитати? Ви б обмежили вживання пива з німецькими ковбасками . Ви погано відслідковуєте логічні ланцюжки, Поверну вас трохи. Мій пост про те, що дивно не розуміти, що мізерні сплати податків ніяк не забезпечують безпеку держави. Ви почали вигадувати, що я комусь забороняв «рассуждать» про повноваження КМУ. Що ще вам незрозуміло? Ви питайте.
Зеркалируете свои проблемы на окружающих?
Простите, что я вашу петросянщину "про Шольца и что там еще было" воспринял как осуждение. С этого поста все ваши шутейки буду воспринимать буду сугубо в положительном ключе.
fox767676 написав:рефлексы сформировались уже у людей украинцы заграницей будут дергаться от любых резких звуков и бегать от людей в форме, даже польской, а бывшие тцкшники винтить гражданских. Был слветский фильм про лагерного вертухая наведшего шухер на турбазе под самый закат совка.
Ответственно заявляю: попускает не сразу, конечно, но попускает.
Два дні тому:
Днями народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські ТЦК можуть працювати і за кордоном. Про це вона заявила в одному з етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали. "Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона. https://tsn.ua/exclusive/chi-shukatime- ... 32550.html
Але заспокоїв Веніславський: "Я не бачу юридичних механізмів для реалізації такої ідеї. Чия б вона не була. На даний момент у нас немає ніяких законодавчих ініціатив. Це по-перше. По-друге: це юрисдикція органів державної влади, а ТЦК – це фактично військове формування, для його функціонування за кордоном на даний момент я не бачу механізмів, які б швидко це дозволили б зробити. Навіть якщо така ідея в когось і є. Тому я не думаю, що це буде реалізовано в якійсь короткій перспективі", - розповів в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.
Так отож. И если тот же Китай свою "теневую полицию" в Штатах таки сподобился сделать просто за счет размера страны (и ресурсов) и явных отличий китайцев от некитайцев, тот тут -- ну вообще без шансов. Как они это вообще себе представляют? -- подрезает бусик на укр-номерах автобус и бравые инвалиды (на фронт же им ну никак нельзя) -- начинают от каких-нить немцев требовать аусвайс жестами?
ЛАД написав:Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5. Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните. С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта. С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.
я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.
Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце) -реформа армії (відхід від брігад до дівізій і армій), брігади -стандарт НАТО, вони для мирного часу (на сьогодні більше 70% бригад за 3 роки війни стали некомплектні, і далі тільки гірше), бо задум Зеленського для новостворених бригад Захід дасть більше зброї (в том є певна логіка), бо там розуміють і одночасно не дуже розуміють що ці танки/бредлі що отримали у 2022/23 вже або втрачени,або ушкоджені і потребують ремонту(але на попері вони є в наявності). -у мене немає іллюзій стосовно миру, але все може бути
Спасибо. Я тоже дослушал до конца, но выборочно. Из того, что вы написали, не слышал только о ротации молодых и старых из МВД, СБУ и ЗСУ. Большие сомнения. МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых. При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е. В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.
Что касается мира, у меня иллюзий тоже нет. Но, по-моему, это необходимо. Почему, уже объяснял - не вижу перспектив войны. Хотя ещё раз отмечу, что успехи росс. армии в прошедшем году не впечатляют. Они не носят стратегического характера. Звучит, конечно: "Захватили территорию по площади, как 3 Киева", - но по сути для "второй армии мира" за год боёв с заведомо более слабым противником это ни о чём. Если бы не отношение в стране к мобилизации и не разгон "зрадо.обства", я бы, возможно, был за продолжение войны.
ЛАД написав:Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5. Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните. С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта. С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.
я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.
Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце) -реформа армії (відхід від брігад до дівізій і армій), брігади -стандарт НАТО, вони для мирного часу (на сьогодні більше 70% бригад за 3 роки війни стали некомплектні, і далі тільки гірше), бо задум Зеленського для новостворених бригад Захід дасть більше зброї (в том є певна логіка), бо там розуміють і одночасно не дуже розуміють що ці танки/бредлі що отримали у 2022/23 вже або втрачени,або ушкоджені і потребують ремонту(але на попері вони є в наявності). -у мене немає іллюзій стосовно миру, але все може бути
Спасибо. Я тоже дослушал до конца, но выборочно. Из того, что вы написали, не слышал только о ротации молодых и старых из МВД, СБУ и ЗСУ. Большие сомнения. МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых. При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е. В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.
Что касается мира, у меня иллюзий тоже нет. Но, по-моему, это необходимо. Почему, уже объяснял - не вижу перспектив войны. Хотя ещё раз отмечу, что успехи росс. армии в прошедшем году не впечатляют. Они не носят стратегического характера. Звучит, конечно: "Захватили территорию по площади, как 3 Киева", - но по сути для "второй армии мира" за год боёв с заведомо более слабым противником это ни о чём. Если бы не отношение в стране к мобилизации и не разгон "зрадо.обства", я бы, возможно, был за продолжение войны.
Ще один такий рік, і втратять ЧВК в Африці так і здобутки
prodigy написав: я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.
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Спасибо. Я тоже дослушал до конца, но выборочно. Из того, что вы написали, не слышал только о ротации молодых и старых из МВД, СБУ и ЗСУ. Большие сомнения. МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых. При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е. В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.
Что касается мира, у меня иллюзий тоже нет. Но, по-моему, это необходимо. Почему, уже объяснял - не вижу перспектив войны. Хотя ещё раз отмечу, что успехи росс. армии в прошедшем году не впечатляют. Они не носят стратегического характера. Звучит, конечно: "Захватили территорию по площади, как 3 Киева", - но по сути для "второй армии мира" за год боёв с заведомо более слабым противником это ни о чём. Если бы не отношение в стране к мобилизации и не разгон "зрадо.обства", я бы, возможно, был за продолжение войны.
Ще один такий рік, і втратять ЧВК в Африці так і здобутки
Это может быть ответом на предыдущий вопрос: о перспективах. -- руками посредника решают неудобные вопросы по всему шарику...