ЛАД написав:

МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых.

В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.

я вважаю, що ті "пасіонарії" хто як Бандерлог маю тягу до війни, вони вже воюють в ССО і підрозділах ГУР. А інші (навіть не причини, що кришують митницю чи бізнес(контрабанду сигарет/алкоголя) не пійдуть на фронт ні заяких причин (вони ще ті ухилянти, хоч поліція теж потрібна, тільки не в такий кількості)При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е.в радянських вишах навчали навикам минулої війни(як казав Черчиль :Уинстон Черчилль:.), хоч насправді він казав іншещо сьогодні змінилось порівняно з ДСВ: засоби звязку, розвідки(дрони розвідувальні, супутникова розвідка)але база-є база (вміння підрозділу обладнати відповідний участок оборони-минування, спостереження, захіст ос все перепахувувати не буду), а це на 90% не відрізняється відтого що було 85років тому, тобто якщо молодий лейтенант сам цього в тренувальних лагерях не робив своїми руками, то вероятно він і не знає як воно має бути в реальності.В радянських війкових вишах вчили доволі якісно, виховували відчуття відповідальності,чесності, звітності що вже непогано для молодших командирів (погане, що люба ініціатіва була майже під забороною, тому якщо щось потім мало позитивний результат-то начальник казав-"це не твій страх і розсуд", звісно не креміналяк приклад з початку 2000х: в порту Одеси завантажили балкер металопродукциею (катанка, сляби та інше), були випадки-зміщення вантажу в морі під час шторму (так затонула тх Виниця, вантаж в трюмі був погано закреплен -метал почав рухатись і пробив танк і судно мало крен і потонуло в Антлантікі у десь 1997? не знайшов коли)на судні екіпаж з росії, стиведор приніс старпому(молодий чоловік років 28-29) на підпис акти по кріпленрю ( портовіки отрумують гроші за виконану роботу). Старпом питає стівідора: ви там гарно вантаж закріпили? а якщо перевірю і знайду? То піди перевірь, це прямий обовязок старпома(який відповідає за вантаж і за надійне кріплення в загалі). А це було в липні, в Одесі вдень +35С, в трюмі десь +55С. Старпом молодий, пальці в золоті, і ніяк йому не хочеться вдягати комбінізон і лізти в трюм (а перевіряти треба 6-7 трюмів (які завантажені майже під коменгси-тобто треба в комбезі на карачках пролізки підпалубне і подивитись на крепежні ленти (там можна і комбез порвати і синці набити на колінах), що робить старпом-він кличе вахтенного офіцера -приходить "Другий", старпом віддає наказ перевірити кріплення. Той каже я зверху подивився-виглядає добре. А ти не зверху-а лізь до трюма і перевір всі трюма.Другому десь років 25-26(теж росіянин) відповідає- мені до цього вантажу немає діла, ти старпом, ти і лізь у трюм. От така субординація на сучасний лад. І що ви думаєте, старпом поморщився і каже: давайте акти підпишу, але якщо щось з судном, це на вашій совісті.