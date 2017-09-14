flyman написав:Ще один такий рік, і втратять ЧВК в Африці так і здобутки
За наш рахунок півсвіту має профіт. Сирія - скинула півстолітній диктаторський режим, бо у рашки не було ресурсів йому допомогти. Китай/Індія - отримують по скидці ресурси з рашки. Іран/Півн.Корея - отримують недостаючі військові технології. ЄС - послаблює потенційного ворога, заодно ця війна стала стимулом до відродження НАТО та збільшення його складу. США - також зміцення НАТО, а також заміщення російського газу своїм у Європі. А не пора нам виставляти рахунки світу за це?) Надіюсь, Сибіга якраз і почав це робити в Сирії. Наприклад, нам могли б дати щось з колишній рос.баз
Облиште це "нам всі винні" Так винні , але це не працює За 2 світову теж винні , українців загинуло стільки ж як і росіян, але Україна не спромоглася це розпіарити і створити власний бренд як ерефія, навпаки, відреклася від спадщини 1945. Робоча лошадка ніколи не стане міліонером
Від Сирії можна отримати тільки що відмову визнання російської анексії українських територій
flyman написав:Ще один такий рік, і втратять ЧВК в Африці так і здобутки
За наш рахунок півсвіту має профіт. Сирія - скинула півстолітній диктаторський режим, бо у рашки не було ресурсів йому допомогти. Китай/Індія - отримують по скидці ресурси з рашки. Іран/Півн.Корея - отримують недостаючі військові технології. ЄС - послаблює потенційного ворога, заодно ця війна стала стимулом до відродження НАТО та збільшення його складу. США - також зміцення НАТО, а також заміщення російського газу своїм у Європі. А не пора нам виставляти рахунки світу за це?) Надіюсь, Сибіга якраз і почав це робити в Сирії. Наприклад, нам могли б дати щось з колишній рос.баз
золото Полуботка забув, з відсотками, індексацією та втраченою вигодою
МВД, СБУ совсем другая подготовка, их переучить, по-моему, будет сложнее, чем выучить новых.
я вважаю, що ті "пасіонарії" хто як Бандерлог маю тягу до війни, вони вже воюють в ССО і підрозділах ГУР. А інші (навіть не причини, що кришують митницю чи бізнес(контрабанду сигарет/алкоголя) не пійдуть на фронт ні заяких причин (вони ще ті ухилянти, хоч поліція теж потрібна, тільки не в такий кількості)
При этом он неплохо отозвался об офицерах с ещё советской подготовкой и отметил не очень хорошую подготовку многих более молодых, особенно тех, кто обучался в 90-е.
що сьогодні змінилось порівняно з ДСВ: засоби звязку, розвідки(дрони розвідувальні, супутникова розвідка) але база-є база (вміння підрозділу обладнати відповідний участок оборони-минування, спостереження, захіст ос все перепахувувати не буду), а це на 90% не відрізняється від того що було 85років тому, тобто якщо молодий лейтенант сам цього в тренувальних лагерях не робив своїми руками, то вероятно він і не знає як воно має бути в реальності. В радянських війкових вишах вчили доволі якісно, виховували відчуття відповідальності, чесності, звітності що вже непогано для молодших командирів (погане, що люба ініціатіва була майже під забороною, тому якщо щось потім мало позитивний результат-то начальник казав-"це не твій страх і розсуд", звісно не кремінал
як приклад з початку 2000х: в порту Одеси завантажили балкер металопродукциею (катанка, сляби та інше), були випадки-зміщення вантажу в морі під час шторму (так затонула тх Виниця, вантаж в трюмі був погано закреплен -метал почав рухатись і пробив танк і судно мало крен і потонуло в Антлантікі у десь 1997? не знайшов коли) на судні екіпаж з росії, стиведор приніс старпому(молодий чоловік років 28-29) на підпис акти по кріпленрю ( портовіки отрумують гроші за виконану роботу). Старпом питає стівідора: ви там гарно вантаж закріпили? а якщо перевірю і знайду? То піди перевірь, це прямий обовязок старпома(який відповідає за вантаж і за надійне кріплення в загалі). А це було в липні, в Одесі вдень +35С, в трюмі десь +55С. Старпом молодий, пальці в золоті, і ніяк йому не хочеться вдягати комбінізон і лізти в трюм (а перевіряти треба 6-7 трюмів (які завантажені майже під коменгси-тобто треба в комбезі на карачках пролізки підпалубне і подивитись на крепежні ленти (там можна і комбез порвати і синці набити на колінах), що робить старпом-він кличе вахтенного офіцера -приходить "Другий", старпом віддає наказ перевірити кріплення. Той каже я зверху подивився-виглядає добре. А ти не зверху-а лізь до трюма і перевір всі трюма.Другому десь років 25-26(теж росіянин) відповідає- мені до цього вантажу немає діла, ти старпом, ти і лізь у трюм. От така субординація на сучасний лад. І що ви думаєте, старпом поморщився і каже: давайте акти підпишу, але якщо щось з судном, це на вашій совісті.
В высокие кабинеты, как я понял из интервью, он доступа не имеет. Потому и высказывается привселюдно.
я не знаю, яка там причина: звязок з Порошенко, особиста репутація Муженко в генеральських колах, чи ще щось. Але ігнорувати досвід колишнього командучего, це дурня. Мабудь зараз інші часи, коли амбіції више за справу, за долю країни, сумно.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 гру, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Ну звучить поки може й смішно. Але Польща чомусь не соромиться кожного разу макати Німеччину головою у помиї з вимогами вибачення за гріхи предків німців. Та погрозами виставити рахунок від 100млрд Євро як коменсацію. І це незаважуючи на те, що сучасні німці добре допомогли/допомагають Польщі в рамках ЄС
Підприємці можуть отримати генератор і зарядну станцію від держави, – Мінцифра
Підприємці з Харківської , Дніпропетровської , Запорізької , Миколаївської , Одеської та Херсонської областей можуть подати заявку до 9 січня, якщо працювали останні 3 місяці та не мають ознак банкрутства.