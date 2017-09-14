Додано: Пон 30 гру, 2024 14:48

Дорогие подписчики и гости канала! В политбюро пришли к принципиальному консенсусу, о том, что войну в Украине пора заканчивать, иначе негатив, связанный с кризисом в экономике и финансовой системе России, будет грозить существованию нынешнего режима. Руководство одной из двух основных башен Кремля, которых принято считать "ястребами", с 16 декабря этого года утратило эксклюзивные условия по управлению так называемой СВО и теперь вынуждено консультироваться в принятии любых решений. Единственное на чём продолжают настаивать "ястребы", это на "выгодных" условиях завершения войны и упорствуя в своём понимании выгоды, готовы идти на более широкие компромиссы в других вопросах

Дорогие подписчики и гости канала! Чем больше российское руководство осознаёт необходимость заканчивать войну в Украине, тем шире планы по дестабилизации ситуации в ближнем и дальнем зарубежье. Кризис в экономике и финансовой системе России, обусловленный в немалой степени санкциями наложенными Западом, заставляет даже самых отъявленных ястребов в политбюро думать о мире с Украиной, представив окончание СВО "победой". Но если окончание конфликта можно продать внутри России как победу, то на весь мир, это транслировать вряд-ли удастся. Три года войны для "второй армии в мире" могут принести лишь незначительные и сомнительные приобретения в виде оккупации частей четырёх областей Украины, а колоссальные потери живой силы личного состава и военной техники, и падение собственной экономики с лихвой перекрывают негативом всё ощущение "победы".

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера российское руководство, по неформальным каналам, получило от команды избранного президента США Дональда Трампа, новые мирные предложения, которые должны, если не совсем устранить разногласия между Россией и Украиной в вопросах завершения войны, то существенно приблизить стороны к такому решению. В этих предложениях содержатся и дополнительные условия к российскому руководству, это отсутствие массированных ударов по энергетическою инфраструктуре территории Украины и отказ от применения "вооружений повышающих уровень эскалации". В политбюро большинство с энтузиазмом восприняло подобную инициативу. Правда, несколько человек в политбюро, которых принято считать "ястребами" выразили особое мнение по поводу этих инициатив. Они считают, что это очередные уловки со стороны США и выдвинули ответные условия. Во-первых, Украина тоже должна отказаться от поражения объектов инфраструктуры на территории России (включая Крым). И, во-вторых, до окончательного утверждения всех инициатив, украинские войска должны быть выведены с территории Курской области.

Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на приближение Нового года, в политбюро не до праздников. На прошедших выходных между политбюро и командой избранного президента США Дональда Трампа проходил активный обмен мнениями касательно условий окончания войны в Украине. К вечеру вчерашнего дня удалось согласовать ряд острых вопросов и выйти на взаимное понимание по примерно 90% "мирных инициатив". Основной проблемой на сегодняшний день остаются завышенные ожидания части политбюро, которых принято называть ястребами. Отдельно стоит отметить, что сейчас идёт согласование выхода на перемирие, с перспективой выхода на мирное соглашение.

"ястребы" в политбюро требуют уже на этом этапе получить от Дональда Трампа гарантии включения их понимания условий мирного соглашения. В предложениях ястребов есть требование по "частичной демилитаризации границ России и стран НАТО". Например, одно из требований ястребов, которое вызывает наибольшее непонимание у американских коллег, это отсутствие солдат других стран НАТО на территории Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Команда Дональда Трампа действительно предпринимает титанические усилия, для того, чтобы переговоры по перемирию были завешены уже до 1 января 2025 года,

свои идеи сверхразум Гордон берет в тг канале генерал свр (неожиданно?)гордон банально решил присвоить (и монетизировать) плод чужих фантазийкакое совпадение)