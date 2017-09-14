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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11605116061160711608>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:41

  jump написав:Зображення


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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:За 2 світову теж винні , українців загинуло стільки ж як і росіян, але Україна не спромоглася це розпіарити і створити власний бренд як ерефія, навпаки, відреклася від спадщини 1945.
Робоча лошадка ніколи не стане міліонером
Україна була в ООН ще з часів срср. саме за внесок в перемогу та жертиви в другу світову, нам ніякий бренд не потрібен. А кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:48

для тех кто на бронепоезде.

свои идеи сверхразум Гордон берет в тг канале генерал свр (неожиданно?)
Дорогие подписчики и гости канала! В политбюро пришли к принципиальному консенсусу, о том, что войну в Украине пора заканчивать, иначе негатив, связанный с кризисом в экономике и финансовой системе России, будет грозить существованию нынешнего режима. Руководство одной из двух основных башен Кремля, которых принято считать "ястребами", с 16 декабря этого года утратило эксклюзивные условия по управлению так называемой СВО и теперь вынуждено консультироваться в принятии любых решений. Единственное на чём продолжают настаивать "ястребы", это на "выгодных" условиях завершения войны и упорствуя в своём понимании выгоды, готовы идти на более широкие компромиссы в других вопросах
Дорогие подписчики и гости канала! Чем больше российское руководство осознаёт необходимость заканчивать войну в Украине, тем шире планы по дестабилизации ситуации в ближнем и дальнем зарубежье. Кризис в экономике и финансовой системе России, обусловленный в немалой степени санкциями наложенными Западом, заставляет даже самых отъявленных ястребов в политбюро думать о мире с Украиной, представив окончание СВО "победой". Но если окончание конфликта можно продать внутри России как победу,  то на весь мир, это транслировать вряд-ли удастся. Три года войны для "второй армии в мире" могут принести лишь незначительные и сомнительные приобретения в виде оккупации частей четырёх областей Украины, а колоссальные потери живой силы личного состава и военной техники, и падение собственной экономики с лихвой перекрывают негативом всё ощущение "победы".
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера российское руководство, по неформальным каналам, получило от команды избранного президента США Дональда Трампа, новые мирные предложения, которые должны, если не совсем устранить разногласия между Россией и Украиной в вопросах завершения войны, то существенно приблизить стороны к такому решению. В этих предложениях содержатся и дополнительные условия к российскому руководству, это отсутствие массированных ударов по энергетическою инфраструктуре территории Украины и отказ от применения "вооружений повышающих уровень эскалации". В политбюро большинство с энтузиазмом восприняло подобную инициативу. Правда, несколько человек в политбюро, которых принято считать "ястребами" выразили особое мнение по поводу этих инициатив. Они считают, что это очередные уловки со стороны США и выдвинули ответные условия. Во-первых, Украина тоже должна отказаться от поражения объектов инфраструктуры на территории России (включая Крым). И, во-вторых, до окончательного утверждения всех инициатив, украинские войска должны быть выведены с территории Курской области.
Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на приближение Нового года, в политбюро не до праздников. На прошедших выходных между политбюро и командой избранного президента США Дональда Трампа проходил активный обмен мнениями касательно условий окончания войны в Украине. К вечеру вчерашнего дня удалось согласовать ряд острых вопросов и выйти на взаимное понимание по примерно 90% "мирных инициатив". Основной проблемой на сегодняшний день остаются завышенные ожидания части политбюро, которых принято называть ястребами. Отдельно стоит отметить, что сейчас идёт согласование выхода на перемирие, с перспективой выхода на мирное соглашение.


гордон банально решил присвоить (и монетизировать) плод чужих фантазий

"ястребы" в политбюро требуют уже на этом этапе получить от Дональда Трампа гарантии включения их понимания условий мирного соглашения. В предложениях ястребов есть требование по "частичной демилитаризации границ России и стран НАТО". Например, одно из требований ястребов, которое вызывает наибольшее непонимание у американских коллег, это отсутствие солдат других стран НАТО на территории Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Команда Дональда Трампа действительно предпринимает титанические усилия, для того, чтобы переговоры по перемирию были завешены уже до 1 января 2025 года,
какое совпадение)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:51

  d44 написав:
  fox767676 написав:За 2 світову теж винні , українців загинуло стільки ж як і росіян, але Україна не спромоглася це розпіарити і створити власний бренд як ерефія, навпаки, відреклася від спадщини 1945.
Робоча лошадка ніколи не стане міліонером
Україна була в ООН ще з часів срср. саме за внесок в перемогу та жертиви в другу світову, нам ніякий бренд не потрібен. А кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані


станція метро "героїв Сталінграда" в Парижі це кацапстан ?
міжнародні дідери куди їздять на 9 травня ?
https://www.golosameriki.com/a/dignitar ... 56344.html
І шо ти мені за срср розповідаєш , в нас 33 роки галопуючої дерадянізації
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:03

  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський



це як надають, як "надали" 61 млрд у квітні, тобто ділити на 10 ?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:24

  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Турбомесидж, якого всі потужно чекали. Нарешті заживемо браття від Дону до Сяну
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:39

  flyman написав:
  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Турбомесидж, якого всі потужно чекали. Нарешті заживемо браття від Дону до Сяну

Тцк-ашники сказились. Точно як в перші дні війни, коли найвеличніший здав країну і грабували і наші і кацапи, бо думали що кінець. Знайомий з аеропорту казав що їх шкоди з маячками довго знаходили по селах. Так і зараз, грабують як в останній раз
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я новини не читав.
Як там ? Війна закінчилась ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:48

  pesikot написав:Я новини не читав.
Як там ? Війна закінчилась ?

Без переговорів не закінчиться
Banderlog
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