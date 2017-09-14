The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський
це як надають, як "надали" 61 млрд у квітні, тобто ділити на 10 ?
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о деталях пакета военной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву.
Первая часть пакета (на 1,25 млрд долларов) предусматривает поставку имеющихся в запасах Пентагона вооружений, оборудования и услуг, в которых срочно нуждаются украинские военные на поле боя.
В него, в частности, войдут:
системы для борьбы с беспилотниками боеприпасы для систем ПВО боеприпасы для РСЗО HIMARS 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы боеприпасы класса «воздух-земля» противотанковые системы Javelin и AT-4 США также предоставят средства связи, программное обеспечение, экипировку и снаряжение, запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и транспорт.
«США и еще более 50 стран едины в том, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии», — заявил Блинкен.
Вторая часть пакета на $1,22 млрд будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение новых контрактов с оборонной промышленностью и рассчитана на долгосрочные поставки.
The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський
Пізно, на жаль. Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.
Може й так, але тоді треба і нас звинувачувати, що ми пізно розкочегарились. Військовий бюджет на передвоєнний 2021 рік (і це був найбільший в історії України на той час) складав 4,5 млрд. дол. Тобто 2,5 млрд це більше 50% нашого "звичайного" бюджету, хоча окупація та воєнні дії вже були до 2021року
ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів, більше 200 тисяч інженерів з США працювали на головних посадах на цих заводах, професура підготовила більше 300 тисяч інженерів (частина яких потім за дарма працювала в ГУЛАГі за звязки з капіталістами, або в сталінських шаражках) ціна питання(індустріалізації) більше 10млн загиблого від голоду населення (8млн українських селян , решта селини поволж"я і Казахстану)
історія кпрс одною строкою згадує про Арманда Хаммера і двома строками про інших американців
The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський
Пізно, на жаль. Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.
А про те, як Трамп, через Конгресс, півроку крутив пейси з допомогою ти тактично мовчишь ?
Схоже, з Брайтон-Біч почали вкидати звичне "все вали на папєрєдніков" )
Натякаєш на розроблений республіканцями закон про Ленд-ліз, успішно завалений демократами на пару з зеленою командою? Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей? Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допомагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів. Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо парашенка").
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 гру, 2024 16:51, всього редагувалось 2 разів.