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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11606116071160811609>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:55

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Я новини не читав.
Як там ? Війна закінчилась ?

Без переговорів не закінчиться


Так шо це, ГоРдон знову виявився не ГоРдон ?

"Никогда такого не было и вот опять"
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:12

  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Пізно, на жаль.
Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:14

  fox767676 написав:
  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

це як надають, як "надали" 61 млрд у квітні, тобто ділити на 10 ?

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о деталях пакета военной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву.

Первая часть пакета (на 1,25 млрд долларов) предусматривает поставку имеющихся в запасах Пентагона вооружений, оборудования и услуг, в которых срочно нуждаются украинские военные на поле боя.

В него, в частности, войдут:

системы для борьбы с беспилотниками
боеприпасы для систем ПВО
боеприпасы для РСЗО HIMARS
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы
боеприпасы класса «воздух-земля»
противотанковые системы Javelin и AT-4
США также предоставят средства связи, программное обеспечение, экипировку и снаряжение, запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и транспорт.

«США и еще более 50 стран едины в том, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии», — заявил Блинкен.

Вторая часть пакета на $1,22 млрд будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение новых контрактов с оборонной промышленностью и рассчитана на долгосрочные поставки.
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Я новини не читав.
Як там ? Війна закінчилась ?

Без переговорів не закінчиться


Так шо це, ГоРдон знову виявився не ГоРдон ?

"Никогда такого не было и вот опять"
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:17

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?

Не забувайте про копійчану комуналку, середню пенсію в 250$...

Комуналка у них зовсім не копійчана.
"Середня зарплата" - брехлива. В реальності приблизно така як у нас.
Так, пенсії вищі.
Але ціни вищі як у нас.
Всі ці оцінки - до війни.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:20

  Schmit написав:
  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Пізно, на жаль.
Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.

А про те, як Трамп, через Конгресс, півроку крутив пейси з допомогою ти тактично мовчишь ?

Схоже, з Брайтон-Біч почали вкидати звичне "все вали на папєрєдніков" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:23

  Schmit написав:
  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Пізно, на жаль.
Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.

Може й так, але тоді треба і нас звинувачувати, що ми пізно розкочегарились. Військовий бюджет на передвоєнний 2021 рік (і це був найбільший в історії України на той час) складав 4,5 млрд. дол. Тобто 2,5 млрд це більше 50% нашого "звичайного" бюджету, хоча окупація та воєнні дії вже були до 2021року
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:40

індустріалізацію в СССР зробили американці

ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів, більше 200 тисяч інженерів з США працювали на головних посадах на цих заводах, професура підготовила більше 300 тисяч інженерів (частина яких потім за дарма працювала в ГУЛАГі за звязки з капіталістами, або в сталінських шаражках)
ціна питання(індустріалізації) більше 10млн загиблого від голоду населення (8млн українських селян , решта селини поволж"я і Казахстану)



історія кпрс одною строкою згадує про Арманда Хаммера і двома строками про інших американців
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:47

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  The_Rebel написав:США надають нам військову допомогу на 2,5 млрд. Це ті хороші рішення, які вчора анонсував Зеленський

Пізно, на жаль.
Зараз Байден допомагає так, як мав це робити у 2022, коли ЗСУ була найбільш мотивованою армією у світі, а кацапська військова машина ще не розкочегарилась.

А про те, як Трамп, через Конгресс, півроку крутив пейси з допомогою ти тактично мовчишь ?

Схоже, з Брайтон-Біч почали вкидати звичне "все вали на папєрєдніков" )

Натякаєш на розроблений республіканцями закон про Ленд-ліз, успішно завалений демократами на пару з зеленою командою?
Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей?
Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допомагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів.
Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо парашенка").
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 гру, 2024 16:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:48

готовы к празднику?

судя по активности активно готовятся...
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Wirująświatła
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