Schmit написав:Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей?
Не голосували окремо, тому що респи сказали, що голосувати допомогу Україні не будуть Чи у тебе амнезія ?
Schmit написав:Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допмагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів. Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо Парашенка").
Ти вже визначись чи допомоги було на 1/10 частину, чи залишислоь 6+ ярдів
Ти вже пішов в нєсознанку. Типу, Трамп, через Конгресс, не крутив пейси з допомогою півроку.
Ну то розкажи, які можливості мав Байден ? ) Я послухаю
fox767676 написав:За 2 світову теж винні , українців загинуло стільки ж як і росіян, але Україна не спромоглася це розпіарити і створити власний бренд як ерефія, навпаки, відреклася від спадщини 1945. Робоча лошадка ніколи не стане міліонером
Україна була в ООН ще з часів срср. саме за внесок в перемогу та жертиви в другу світову, нам ніякий бренд не потрібен. А кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані
По количеству погибших военнослужащих: Русские 5 756 000 66,402% Украинцы 1 377 400 15,890%
В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала. Была в ООН с самого начала, вместе с СССР и Белоруссией. Но не совсем "за внесок в перемогу". Скорее, для того, чтобы обеспечить поддержку СССР в ООН. "кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані" - неправда. Пиарятся они по всему миру и это действует. В отличие от нас. Мы гораздо больше говорим об освободительной борьбе УПА, которая на Западе мало кого интересует, т.к. их это не затрагивает. А об участии во 2МВ появляются заголовки: "Под чужим флагом", - и говорится порой о "колониальных войсках". Сносятся памятники генералам Красной Армии, снижено внимание к братским могилам. После долгих довоенных споров был демонтирован (9 февраля 2023 года) памятник на могиле Ватутина в Киеве работы Вучетича. Не буду уж говорить о том, что ещё в 2017 его обливали краской и что случилось с другими памятниками. Так что мы если и пиаримся, то очень тихо и чаще антипиаримся. Ну и сейчас не так уж редко можно услышать, что уж лучше была бы немецкая оккупация. Как вы считаете, это способствует пиару нашего участия во 2 МВ?
ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. .......... Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.
Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.
ВВС:Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги? О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде. Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що "задоволені його діяльністю 70%" - також дуже сумнівна цифра. Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз. Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. .......... Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.
Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.
ВВС:Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги? О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде. Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що у нього 70% підтримки - також сумнівна цифра. Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз. Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
Там то ли с цифрами бардак, то ли вопросы в опросы были из разряда "какова вероятность встретить динозавра" -- 17% українців заявляють, що не можуть терпіти війну ані дня -- приблизно для третини українців втратилося відчуття екзистенційності війни. Саме стільки признаються, що їм важко, що вони просто не хочуть жити під час війни -- майже 90% українців вірять в перемогу
Т.е. то ли минимум те 17% не понимает, что для перемогу терпеть придется, возможно, даже больше нескольких дней. И та треть не понимает, что жити під час війни таки придется... То ли там для опросов тыловиков/пенсионеров/женщив выбирали.