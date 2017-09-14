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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11606116071160811609

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:56

  Schmit написав:Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей?

Не голосували окремо, тому що респи сказали, що голосувати допомогу Україні не будуть
Чи у тебе амнезія ?
  Schmit написав:Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допмагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів.
Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо Парашенка").

Ти вже визначись чи допомоги було на 1/10 частину, чи залишислоь 6+ ярдів

Ти вже пішов в нєсознанку.
Типу, Трамп, через Конгресс, не крутив пейси з допомогою півроку.

Ну то розкажи, які можливості мав Байден ? ) Я послухаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:10

  fox767676 написав:Коли буде перемир'я, то відкривати кордони будуть спочатку для елоїв-ухилянтів
Бо вояків у світі бояться


Ничего нового, в анкете на визу в США испокон веков есть вопрос "участвовали ли вы в боевых действиях" с приметкой "если да то ожидайте увеличение времени рассмотрения вашего кейса"
katso
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:13

  prodigy написав:ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів,....
..........

К чему вы об этом вспомнили сейчас?
Сегодня это самый актуальный вопрос? Он определяет судьбу Украины?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:17

  d44 написав:
  fox767676 написав:За 2 світову теж винні , українців загинуло стільки ж як і росіян, але Україна не спромоглася це розпіарити і створити власний бренд як ерефія, навпаки, відреклася від спадщини 1945.
Робоча лошадка ніколи не стане міліонером
Україна була в ООН ще з часів срср. саме за внесок в перемогу та жертиви в другу світову, нам ніякий бренд не потрібен. А кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані

По количеству погибших военнослужащих:
Русские 5 756 000 66,402%
Украинцы 1 377 400 15,890%

В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала.
Была в ООН с самого начала, вместе с СССР и Белоруссией. Но не совсем "за внесок в перемогу". Скорее, для того, чтобы обеспечить поддержку СССР в ООН.
"кацапи піаряться тільки в своєму кацапстані" - неправда. Пиарятся они по всему миру и это действует.
В отличие от нас. Мы гораздо больше говорим об освободительной борьбе УПА, которая на Западе мало кого интересует, т.к. их это не затрагивает.
А об участии во 2МВ появляются заголовки: "Под чужим флагом", - и говорится порой о "колониальных войсках". Сносятся памятники генералам Красной Армии, снижено внимание к братским могилам. После долгих довоенных споров был демонтирован (9 февраля 2023 года) памятник на могиле Ватутина в Киеве работы Вучетича. Не буду уж говорить о том, что ещё в 2017 его обливали краской и что случилось с другими памятниками.
Так что мы если и пиаримся, то очень тихо и чаще антипиаримся.
Ну и сейчас не так уж редко можно услышать, что уж лучше была бы немецкая оккупация. Как вы считаете, это способствует пиару нашего участия во 2 МВ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала.

Вчіть історію України і II Світової війни, радянська армія наступала двічі - в 1939 році і вже в 1943-45 роках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:30

  ЛАД написав:Ещё одно интервью: "Соціолог Олексій Антипович: "Молодь перестає бачити своє майбутнє в Україні" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crl31k0zz2lo
ВВС: Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?

ВВС: Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні?
 О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник.
..........
Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".

О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.

Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.

ВВС: Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги?
О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?

Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?

Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде.
Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що "задоволені його діяльністю 70%" - також дуже сумнівна цифра.
Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз.
Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:37

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ещё одно интервью: "Соціолог Олексій Антипович: "Молодь перестає бачити своє майбутнє в Україні" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crl31k0zz2lo
ВВС: Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?

ВВС: Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні?
 О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник.
..........
Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".

О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.

Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.

ВВС: Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги?
О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?

Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?

Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде.
Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що у нього 70% підтримки - також сумнівна цифра.
Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз.
Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?

Там то ли с цифрами бардак, то ли вопросы в опросы были из разряда "какова вероятность встретить динозавра"
-- 17% українців заявляють, що не можуть терпіти війну ані дня
-- приблизно для третини українців втратилося відчуття екзистенційності війни. Саме стільки признаються, що їм важко, що вони просто не хочуть жити під час війни
-- майже 90% українців вірять в перемогу

Т.е. то ли минимум те 17% не понимает, что для перемогу терпеть придется, возможно, даже больше нескольких дней. И та треть не понимает, что жити під час війни таки придется...
То ли там для опросов тыловиков/пенсионеров/женщив выбирали.
_hunter
 
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