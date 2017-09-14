ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. .......... Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.
Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.
ВВС:Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги? О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде. Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що "задоволені його діяльністю 70%" - також дуже сумнівна цифра. Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз. Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. .......... Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.
Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.
ВВС:Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги? О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде. Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що у нього 70% підтримки - також сумнівна цифра. Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз. Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
Там то ли с цифрами бардак, то ли вопросы в опросы были из разряда "какова вероятность встретить динозавра" -- 17% українців заявляють, що не можуть терпіти війну ані дня -- приблизно для третини українців втратилося відчуття екзистенційності війни. Саме стільки признаються, що їм важко, що вони просто не хочуть жити під час війни -- майже 90% українців вірять в перемогу
Т.е. то ли минимум те 17% не понимает, что для перемогу терпеть придется, возможно, даже больше нескольких дней. И та треть не понимает, что жити під час війни таки придется... То ли там для опросов тыловиков/пенсионеров/женщив выбирали.
Вот этот кусок -- это вообще прелесть: Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу". Оказывается можно верить, но не совсем?
Schmit написав:Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей?
Не голосували окремо, тому що респи сказали, що голосувати допомогу Україні не будуть Чи у тебе амнезія ?
Менше різних Портнікових слухайте.
pesikot написав:
Schmit написав:Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допмагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів. Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо Парашенка").
Ти вже визначись чи допомоги було на 1/10 частину, чи залишислоь 6+ ярдів
6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп. Але...
Schmit написав:6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп. Але...
Що тут уже гадати, дід зараз одною ногою на пенсії, а на початку року були внутрішні політичні перегони і було не до нас. Добре, що хоч так дав/дає, міг би сказати, що переможець виборів все вирішить. Надіємося, що справедливий Трамп налиє нам повні вінця, тим більше для цього всі можливості у нього є - свій конгрес (палата представників), свій сенат і наступні вибори ще далеко
Schmit написав:6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп. Але...
Ага, Байден все допомагає, допомагає, а 6+ ярдів все залишаються і залишаються Оті самі 1/10 частин )
Ти так і не відповів, які у Байдена були можливості ? )) Окрім "були можливості"
Але ... подивимось вже на Трампа ... як він потужно буде допомагати )
А буде він казати теж саме - як Байден не допомогав )