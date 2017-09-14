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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11604116051160611607>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала.

Вчіть історію України і II Світової війни, радянська армія наступала двічі - в 1939 році і вже в 1943-45 роках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:30

  ЛАД написав:Ещё одно интервью: "Соціолог Олексій Антипович: "Молодь перестає бачити своє майбутнє в Україні" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crl31k0zz2lo
ВВС: Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?

ВВС: Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні?
 О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник.
..........
Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".

О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.

Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.

ВВС: Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги?
О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?

Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?

Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде.
Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що "задоволені його діяльністю 70%" - також дуже сумнівна цифра.
Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз.
Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:37

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ещё одно интервью: "Соціолог Олексій Антипович: "Молодь перестає бачити своє майбутнє в Україні" - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crl31k0zz2lo
ВВС: Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?

ВВС: Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні?
 О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник.
..........
Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".

О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.

Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.

ВВС: Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги?
О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?

Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?

Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде.
Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що у нього 70% підтримки - також сумнівна цифра.
Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз.
Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?

Там то ли с цифрами бардак, то ли вопросы в опросы были из разряда "какова вероятность встретить динозавра"
-- 17% українців заявляють, що не можуть терпіти війну ані дня
-- приблизно для третини українців втратилося відчуття екзистенційності війни. Саме стільки признаються, що їм важко, що вони просто не хочуть жити під час війни
-- майже 90% українців вірять в перемогу

Т.е. то ли минимум те 17% не понимает, что для перемогу терпеть придется, возможно, даже больше нескольких дней. И та треть не понимает, что жити під час війни таки придется...
То ли там для опросов тыловиков/пенсионеров/женщив выбирали.

Вот этот кусок -- это вообще прелесть:
Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
Оказывается можно верить, но не совсем? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Я новини не читав.
Як там ? Війна закінчилась ?

Без переговорів не закінчиться


Так шо це, ГоРдон знову виявився не ГоРдон ?

"Никогда такого не было и вот опять"

Як сподівається Долярчик - "еще не вечер". Особливо якщо це вечір у Вашингтоні, де зараз всього 10-та ранку. Ще може Гордон буде не г-н) Хоча я особисто і після пірамідок його завжди таким вважав :(
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:12

  pesikot написав:
  Schmit написав:Чи на потужний пакет допомоги на 61 мільярд (з яких військової допомоги чи не 1/10 частина) на 2024 рік, який демократи чомусь не захотіли голосувати окремо, а напхали туди різних непристойностей?

Не голосували окремо, тому що респи сказали, що голосувати допомогу Україні не будуть
Чи у тебе амнезія ?

Менше різних Портнікових слухайте.
  pesikot написав:
  Schmit написав:Навіть тоді, весь час, поки йшли політичні розбірки, Байден мав усі можливості допмагати, як зараз - десь на невикористаних 6+ мільярдів.
Але ні, "ета всьо Трамп" ("ета усьо Парашенка").

Ти вже визначись чи допомоги було на 1/10 частину, чи залишислоь 6+ ярдів

6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп.
Але...
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:17


А де Портніков?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:20

  Schmit написав:6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп.
Але...

Що тут уже гадати, дід зараз одною ногою на пенсії, а на початку року були внутрішні політичні перегони і було не до нас. Добре, що хоч так дав/дає, міг би сказати, що переможець виборів все вирішить. Надіємося, що справедливий Трамп налиє нам повні вінця, тим більше для цього всі можливості у нього є - свій конгрес (палата представників), свій сенат і наступні вибори ще далеко
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:29

  Schmit написав:6+ ярдів у Бідена залишалось з 2023 року на момент політичних розборок на початку 2024. Тобто й без прийняття пакету допомоги у Байдена були усі можливості допомагати, не збавляючи темп.
Але...

Ага, Байден все допомагає, допомагає, а 6+ ярдів все залишаються і залишаються
Оті самі 1/10 частин )

Ти так і не відповів, які у Байдена були можливості ? ))
Окрім "були можливості"

Але ... подивимось вже на Трампа ... як він потужно буде допомагати )

А буде він казати теж саме - як Байден не допомогав )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:33

Schmit
Откуда у прожившего столько лет в США, такой чисто мааасковский российский язык ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:34

  Schmit написав:
А де Портніков?



вигадує наступні 10 відмазок щоб не дебатувати із Любарським :)

тут ще одна тема цікава!
про укр. москалів :)

https://youtu.be/X-ddAuGQPbM

greenozon
 
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