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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11604116051160611607

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:40

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів,....
..........

К чему вы об этом вспомнили сейчас?
Сегодня это самый актуальный вопрос? Он определяет судьбу Украины?


треба було навести докази, хто в ссср зробив індустріалізацію: американські бізнесмени, золото від продажу сільгоспродукції (риквізованою у українських селян, які потім загинули з голоду), каральні органи нквд

як тільки після смерті вурдулака сталіна трохи помякшили режим (ослабили ежові руковиці на горлі народа), режим совка виявився не життездатним (хоч людину у космос запустили, а навіщо? для демонстрації) і все було для демонстрації переваг соціалізму (і спорт і балет і кіно), всюди фальш
і країна, з якою іде екзестенційна війна, в цілому має ті самі цінності (космос, найкраща армія, спорт, балет) а 30% населення у 21 ст. мешкають без газа/електріки і ходять до вітру у вуличні будки. Україна веде війну, щоб не стати черговим концтабором в межах країни 404.

Де речі, ідею концтаборів для власного населення запропонував володимир ленін (а німці тільки перейняли передовий досвід).

про доброго леніна і його "гуманізм"

https://www.youtube.com/watch?v=SLGTNZ2WB3k
Тільки цього року в рф заборонили згадувати публічно жертв сталінських репресій- пройшло 30 років і кати знов стали недоторкані,
а тут хтось казав що треба було разом з яником до таежного союзу як лукашенко (скількі в маленькій Білорусі людей по тюрьмам за інакомисліє, для України ця цифра була б у 1000 крат більше і десятки тисяч вбитих (і зниклих без вісті).
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 гру, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Дупою крутишь, робишь вигляд, що не розумієшь про що мова.
Забалакуєшь тему розмови.

Пояснюю ще раз, Путін виставив умови для початку перемовин про РПВ.
Про НАТО ти вже згоден з Путіним

Але там є умова, що Україна повинна вивести війська з 4 областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запоріжської
Жодну з цих областей, Росія повністю не контролює.

Ти згоден з відводом українських військ з ціх областей ?

ні, я не згоден з виводом військ з цих областей.

Початок гарний
  Banderlog написав: Ще раз повторюсь, для особо обдарованих-Я за режим припинення вогню . Відвід військ з обох сторін від лінії зіткнення на відстань ведення вогню, щоб не відбувалось провокацій.

Продовження не дуже ..

А Росія нам пропонує РПВ по ЛБЗ ? Ніт
Тому ти можешь бути скільки завгодно за всего хороше проти всього поганого

Чи ти дійсно вважаєшь, якщо Україна вийде з пропозицією РПВ по ЛБЗ, то Росія на це згодиться ?
Я так не вважаю, Росія не згодиться.
Як ти вважаєшь ?

  Banderlog написав:Я за відновлення коридорів щоб люди могли їздити і торгувати.
Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.

За Мінських домовленостей це все було.
Але ж тобі Мінські були поперек горла
Тому, цю зупинку ми проїхали, повернення не буде
Саме Росія не погодиться на це
  Banderlog написав:Нам не можно відрікатись від своїх на окупованих територіях і душити їх як душили придністровя.

А як і хто душив придністровя ?
І нагадую, згідно конвенції ООН, хто окупував на тому і відповідальність забезпечення населення
  Banderlog написав:Границі в сучасному світі це смішно.

Розкажи про це Путіну і Гундяю. Можешь почати з Онуфрія
Чомусь для них граніци (кордони по-нашому) дуже важливі
  Banderlog написав:Треба дозволити подвійне громадянство. Щоб ті хто попав під окупацію залишались громадянами України. І не були ізольованими ні від економічного ні від політичного життя.

А хто, з боку України, позбавляє їх громадянства України ? Ніхто
А от Росія вимагає брати книжку з куріцею

Резюме.
У тебе Україна винна у всьому. Україна повинна робити
Росія ні в чому не винна. Росія нічого не повинна робити

А по тобі стріляють невідомо хто )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 30 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:48

greenozon
Потужний десант з Брайтон-Біч )

Про вас забудуть через місяць ...
pesikot
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  #<1 ... 11604116051160611607
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