треба було навести докази, хто в ссср зробив індустріалізацію: американські бізнесмени, золото від продажу сільгоспродукції (риквізованою у українських селян, які потім загинули з голоду), каральні органи нквд
як тільки після смерті вурдулака сталіна трохи помякшили режим (ослабили ежові руковиці на горлі народа), режим совка виявився не життездатним (хоч людину у космос запустили, а навіщо? для демонстрації) і все було для демонстрації переваг соціалізму (і спорт і балет і кіно), всюди фальш
і країна, з якою іде екзестенційна війна, в цілому має ті самі цінності (космос, найкраща армія, спорт, балет) а 30% населення у 21 ст. мешкають без газа/електріки і ходять до вітру у вуличні будки. Україна веде війну, щоб не стати черговим концтабором в межах країни 404.
Де речі, ідею концтаборів для власного населення запропонував володимир ленін (а німці тільки перейняли передовий досвід).
про доброго леніна і його "гуманізм"
Тільки цього року в рф заборонили згадувати публічно жертв сталінських репресій- пройшло 30 років і кати знов стали недоторкані,
а тут хтось казав що треба було разом з яником до таежного союзу як лукашенко (скількі в маленькій Білорусі людей по тюрьмам за інакомисліє, для України ця цифра була б у 1000 крат більше і десятки тисяч вбитих (і зниклих без вісті).