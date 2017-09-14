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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11599116001160111602

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:33

Schmit
Откуда у прожившего столько лет в США, такой чисто мааасковский российский язык ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:34

  Schmit написав:
А де Портніков?



вигадує наступні 10 відмазок щоб не дебатувати із Любарським :)

тут ще одна тема цікава!
про укр. москалів :)

https://youtu.be/X-ddAuGQPbM

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:40

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів,....
..........

К чему вы об этом вспомнили сейчас?
Сегодня это самый актуальный вопрос? Он определяет судьбу Украины?


треба було навести докази, хто в ссср зробив індустріалізацію: американські бізнесмени, золото від продажу сільгоспродукції (риквізованою у українських селян, які потім загинули з голоду), каральні органи нквд

як тільки після смерті вурдулака сталіна трохи помякшили режим (ослабили ежові руковиці на горлі народа), режим совка виявився не життездатним (хоч людину у космос запустили, а навіщо? для демонстрації) і все було для демонстрації переваг соціалізму (і спорт і балет і кіно), всюди фальш
і країна, з якою іде екзестенційна війна, в цілому має ті самі цінності (космос, найкраща армія, спорт, балет) а 30% населення у 21 ст. мешкають без газа/електріки і ходять до вітру у вуличні будки. Україна веде війну, щоб не стати черговим концтабором в межах країни 404.

Де речі, ідею концтаборів для власного населення запропонував володимир ленін (а німці тільки перейняли передовий досвід).

про доброго леніна і його "гуманізм"

https://www.youtube.com/watch?v=SLGTNZ2WB3k
Тільки цього року в рф заборонили згадувати публічно жертв сталінських репресій- пройшло 30 років і кати знов стали недоторкані,
а тут хтось казав що треба було разом з яником до таежного союзу як лукашенко (скількі в маленькій Білорусі людей по тюрьмам за інакомисліє, для України ця цифра була б у 1000 крат більше і десятки тисяч вбитих (і зниклих без вісті).
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 гру, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Дупою крутишь, робишь вигляд, що не розумієшь про що мова.
Забалакуєшь тему розмови.

Пояснюю ще раз, Путін виставив умови для початку перемовин про РПВ.
Про НАТО ти вже згоден з Путіним

Але там є умова, що Україна повинна вивести війська з 4 областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запоріжської
Жодну з цих областей, Росія повністю не контролює.

Ти згоден з відводом українських військ з ціх областей ?

ні, я не згоден з виводом військ з цих областей.

Початок гарний
  Banderlog написав: Ще раз повторюсь, для особо обдарованих-Я за режим припинення вогню . Відвід військ з обох сторін від лінії зіткнення на відстань ведення вогню, щоб не відбувалось провокацій.

Продовження не дуже ..

А Росія нам пропонує РПВ по ЛБЗ ? Ніт
Тому ти можешь бути скільки завгодно за всего хороше проти всього поганого

Чи ти дійсно вважаєшь, якщо Україна вийде з пропозицією РПВ по ЛБЗ, то Росія на це згодиться ?
Я так не вважаю, Росія не згодиться.
Як ти вважаєшь ?

  Banderlog написав:Я за відновлення коридорів щоб люди могли їздити і торгувати.
Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.

За Мінських домовленостей це все було.
Але ж тобі Мінські були поперек горла
Тому, цю зупинку ми проїхали, повернення не буде
Саме Росія не погодиться на це
  Banderlog написав:Нам не можно відрікатись від своїх на окупованих територіях і душити їх як душили придністровя.

А як і хто душив придністровя ?
І нагадую, згідно конвенції ООН, хто окупував на тому і відповідальність забезпечення населення
  Banderlog написав:Границі в сучасному світі це смішно.

Розкажи про це Путіну і Гундяю. Можешь почати з Онуфрія
Чомусь для них граніци (кордони по-нашому) дуже важливі
  Banderlog написав:Треба дозволити подвійне громадянство. Щоб ті хто попав під окупацію залишались громадянами України. І не були ізольованими ні від економічного ні від політичного життя.

А хто, з боку України, позбавляє їх громадянства України ? Ніхто
А от Росія вимагає брати книжку з куріцею

Резюме.
У тебе Україна винна у всьому. Україна повинна робити
Росія ні в чому не винна. Росія нічого не повинна робити

А по тобі стріляють невідомо хто )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 30 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:48

greenozon
Потужний десант з Брайтон-Біч )

Про вас забудуть через місяць ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:28

  pesikot написав:За Мінських домовленостей це все було.
Але ж тобі Мінські були поперек горла
почему ты думаешь что минские могли нарушить только мы? даже выполнив всё, путин все равно мог бы пойти широкомасштабной. послушай что он сейчас хрюкает, типа был стамбул который украина не приняла, поэтому война. А почему не ищут другую формулу, приемлимую для 2х сторон? потому что стамбул не приняли? когда хотят договориться садяться и договариваются, хоть сутками до усрачки. кто то не хочет ни минска ни стамбула и всякий раз выдумывает какую то новую муйню. У журналюг четко согласованные вопросы к которым пуй заранее подготовил свои манипуляции.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що спільного між облогою Чернігова росіянами й монголами?┃"Чернігівське князівство. 1000 років" ENG

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:53

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:За Мінських домовленостей це все було.
Але ж тобі Мінські були поперек горла
почему ты думаешь что минские могли нарушить только мы? даже выполнив всё, путин все равно мог бы пойти широкомасштабной.



Я написал, что все пожелания святоши Бандерлога уже были в реальности после Минских соглашений
Но ему это тогда не нравилось
Верещали про зраду

Теперь он хочет туда, обратно как было, но эта калитка уже закрыта самой Россией.
Но он никак этого не может/не хочет/не желает понять. Или просто отвергает реальность

А сами Минские были гениальным политическим и дипломатическим ходом
Первые 2 пункта чего стоят.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:21

  Бетон написав:Тцк-ашники сказились. Точно як в перші дні війни, коли найвеличніший здав країну і грабували і наші і кацапи, бо думали що кінець. Знайомий з аеропорту казав що їх шкоди з маячками довго знаходили по селах. Так і зараз, грабують як в останній раз


останні дні рубання капусти... вихід - коштує дорого... 8)

та й не тільки вони... :?

Топ-тендери тижня: нормальні фірми так і не прийшли до «Держоператора тилу» – мільярди на харчування ЗСУ отримали люди Гринкевича та Глиняної :lol:

https://nashigroshi.org/2024/12/30/top- ... hlynianoi/
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