Додано: Пон 30 гру, 2024 18:40

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів,....

.......... бізнесменами з США(переважно еврейського походження) було побудовано 1500 заводів,..............

К чему вы об этом вспомнили сейчас?

Сегодня это самый актуальный вопрос? Он определяет судьбу Украины? К чему вы об этом вспомнили сейчас?Сегодня это самый актуальный вопрос? Он определяет судьбу Украины?

треба було навести докази, хто в ссср зробив індустріалізацію: американські бізнесмени, золото від продажу сільгоспродукції (риквізованою у українських селян, які потім загинули з голоду), каральні органи нквдяк тільки після смерті вурдулака сталіна трохи помякшили режим (ослабили ежові руковиці на горлі народа), режим совка виявився не життездатним (хоч людину у космос запустили, а навіщо? для демонстрації) і все було для демонстрації переваг соціалізму (і спорт і балет і кіно), всюди фальші країна, з якою іде екзестенційна війна, в цілому має ті самі цінності (космос, найкраща армія, спорт, балет) а 30% населення у 21 ст. мешкають без газа/електріки і ходять до вітру у вуличні будки. Україна веде війну, щоб не стати черговим концтабором в межах країни 404.Де речі, ідею концтаборів для власного населення запропонував володимир ленін (а німці тільки перейняли передовий досвід).про доброго леніна і його "гуманізм"Тільки цього року в рф заборонили згадувати публічно жертв сталінських репресій- пройшло 30 років і кати знов стали недоторкані,а тут хтось казав що треба було разом з яником до таежного союзу як лукашенко (скількі в маленькій Білорусі людей по тюрьмам за інакомисліє, для України ця цифра була б у 1000 крат більше і десятки тисяч вбитих (і зниклих без вісті).