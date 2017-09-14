Schmit
Откуда у прожившего столько лет в США, такой чисто мааасковский российский язык ? ))
|
|
|
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:33
Schmit
Откуда у прожившего столько лет в США, такой чисто мааасковский российский язык ? ))
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:34
вигадує наступні 10 відмазок щоб не дебатувати із Любарським
тут ще одна тема цікава!
про укр. москалів
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:40
треба було навести докази, хто в ссср зробив індустріалізацію: американські бізнесмени, золото від продажу сільгоспродукції (риквізованою у українських селян, які потім загинули з голоду), каральні органи нквд
як тільки після смерті вурдулака сталіна трохи помякшили режим (ослабили ежові руковиці на горлі народа), режим совка виявився не життездатним (хоч людину у космос запустили, а навіщо? для демонстрації) і все було для демонстрації переваг соціалізму (і спорт і балет і кіно), всюди фальш
і країна, з якою іде екзестенційна війна, в цілому має ті самі цінності (космос, найкраща армія, спорт, балет) а 30% населення у 21 ст. мешкають без газа/електріки і ходять до вітру у вуличні будки. Україна веде війну, щоб не стати черговим концтабором в межах країни 404.
Де речі, ідею концтаборів для власного населення запропонував володимир ленін (а німці тільки перейняли передовий досвід).
про доброго леніна і його "гуманізм"
Тільки цього року в рф заборонили згадувати публічно жертв сталінських репресій- пройшло 30 років і кати знов стали недоторкані,
а тут хтось казав що треба було разом з яником до таежного союзу як лукашенко (скількі в маленькій Білорусі людей по тюрьмам за інакомисліє, для України ця цифра була б у 1000 крат більше і десятки тисяч вбитих (і зниклих без вісті).
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 гру, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:46
Початок гарний
Продовження не дуже ..
А Росія нам пропонує РПВ по ЛБЗ ? Ніт
Тому ти можешь бути скільки завгодно за всего хороше проти всього поганого
Чи ти дійсно вважаєшь, якщо Україна вийде з пропозицією РПВ по ЛБЗ, то Росія на це згодиться ?
Я так не вважаю, Росія не згодиться.
Як ти вважаєшь ?
За Мінських домовленостей це все було.
Але ж тобі Мінські були поперек горла
Тому, цю зупинку ми проїхали, повернення не буде
Саме Росія не погодиться на це
А як і хто душив придністровя ?
І нагадую, згідно конвенції ООН, хто окупував на тому і відповідальність забезпечення населення
Розкажи про це Путіну і Гундяю. Можешь почати з Онуфрія
Чомусь для них граніци (кордони по-нашому) дуже важливі
А хто, з боку України, позбавляє їх громадянства України ? Ніхто
А от Росія вимагає брати книжку з куріцею
Резюме.
У тебе Україна винна у всьому. Україна повинна робити
Росія ні в чому не винна. Росія нічого не повинна робити
А по тобі стріляють невідомо хто )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 30 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:48
greenozon
Потужний десант з Брайтон-Біч )
Про вас забудуть через місяць ...
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:28
почему ты думаешь что минские могли нарушить только мы? даже выполнив всё, путин все равно мог бы пойти широкомасштабной. послушай что он сейчас хрюкает, типа был стамбул который украина не приняла, поэтому война. А почему не ищут другую формулу, приемлимую для 2х сторон? потому что стамбул не приняли? когда хотят договориться садяться и договариваются, хоть сутками до усрачки. кто то не хочет ни минска ни стамбула и всякий раз выдумывает какую то новую муйню. У журналюг четко согласованные вопросы к которым пуй заранее подготовил свои манипуляции.
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:53
Я написал, что все пожелания святоши Бандерлога уже были в реальности после Минских соглашений
Но ему это тогда не нравилось
Верещали про зраду
Теперь он хочет туда, обратно как было, но эта калитка уже закрыта самой Россией.
Но он никак этого не может/не хочет/не желает понять. Или просто отвергает реальность
А сами Минские были гениальным политическим и дипломатическим ходом
Первые 2 пункта чего стоят.
Додано: Пон 30 гру, 2024 20:21
останні дні рубання капусти... вихід - коштує дорого...
та й не тільки вони...
Топ-тендери тижня: нормальні фірми так і не прийшли до «Держоператора тилу» – мільярди на харчування ЗСУ отримали люди Гринкевича та Глиняної
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|