The Wall Street Journal: Азербайджанский президент говорит, что извинений недостаточно, в противостоянии, которое показывает ослабление влияния Москвы на бывшие советские территории.



▪️Президент Азербайджана обвинил Россию в попытке скрыть свою роль в авиакатастрофе и выступил с резким осуждением. Это свидетельствует о переломе в динамике власти, которая долгое время позволяла Москве господствовать над бывшими советскими республиками.



▪️Президент Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что Азербайджан выдвинул Кремлю необходимые условия для удовлетворения, потребовав, чтобы Россия взяла на себя ответственность за причину крушения, предоставила компенсацию стране и семьям жертв, а также привлекла к ответственности виновных в сбитии самолета.



▪️Президент России Владимир Путин в субботнем в телефонном разговоре извинился перед азербайджанским лидером за «трагический инцидент», произошедший в российском воздушном пространстве, но не стал брать на себя ответственность. В воскресенье Алиев заявил, что извинений было недостаточно. В воскресенье лидеры двух стран вновь побеседовали.



▪️Эти упреки представляют собой одну из крупнейших конфронтаций между Россией и лидерами бывших советских республик, с которыми она когда-то обращалась не более чем с подчиненными на своем стратегическом заднем дворе. Спор иллюстрирует ослабление власти и влияния Москвы в регионе после начала конфликта на Украине.



▪️В воскресных высказываниях Алиева не было той почтительности и дипломатии, которые издавна определяли отношения Азербайджана с Россией. Он заявил, что причиной крушения стали российские электронные помехи и огонь с земли и что объяснения российских властей, которые свалили вину на стаю птиц и взорвавшийся газовый баллон, были «глупыми и нечестными».



▪️В то время как западные лидеры уже давно занимают более конфронтационную позицию по отношению к Москве, страны, расположенные ближе к России и более уязвимые по отношению к ней, придерживаются прагматичного подхода к Кремлю, пытаясь наладить связи с другими региональными и мировыми державами, не зля Москву.



▪️Раздражение, вызванное крушением самолета в Азербайджане, свидетельствует о снижении влияния России на территории бывшей империи и за ее пределами после февраля 2022 год



▪️Ссора с Азербайджаном свидетельствует о потере влияния Москвы ближе к дому. Там Россия долгое время имела преимущество благодаря историческим связям, бывшей роли Москвы как второго по величине экспортера оружия в мире, а также общей энергетической и транспортной инфраструктуре стран.



▪️Москва даже пыталась создать оборонные союзы и экономические партнерства из пепла Советского Союза, который Россия и другие бывшие республики переделали в Содружество Независимых Государств — межправительственную организацию, призванную связать бывшие республики после распада СССР.



▪️В условиях, когда Москва сталкивается с ослаблением своего военного и экономического влияния, рычаги контроля, которыми когда-то обладал Кремль, ускользают.



▪️«Путин теряет остатки мягкой силы, которые он когда-то мог использовать в отношении своих партнеров по СНГ, и все из-за его «спецоперации»… Дружба и личная химия между автократами всегда исчезают во время конфликта», — говорит московский политолог Андрей Колесников.



▪️Россия уже давно играет бывшими советскими республиками друг против друга, пытаясь сохранить влияние сразу на несколько стран. Эта стратегия потерпела крах в прошлом году, когда Азербайджан начал военное наступление на Нагорный Карабах. Российские миротворцы, двое из которых были убиты в ходе конфликта, не смогли остановить насилие.



▪️По мнению аналитиков, их бездействие отчасти объясняется ограниченностью возможностей Москвы по вмешательству, а также сознательным решением Кремля наказать Армению за ее все более прозападную позицию.



▪️Поскольку отношения с Арменией испорчены, а будущее отношений с Азербайджаном под вопросом, Москва находится под угрозой потери своего влияния на Южном Кавказе. В соседней Грузии люди протестуют на улицах Тбилиси из-за растущей, по их мнению, близости правительства к России.



▪️Более того, растущая мощь Турции в регионе нарушает статус-кво. Особенно это касается Азербайджана, с которым эту страну связывают этнические, языковые и исторические узы. Поддержка со стороны Турции в карабахской войне в прошлом году стала решающим фактором в победе Азербайджана. Значение Анкары для России возросло, поскольку Москва пытается обойти западные санкции на турецкой территории.



▪️«Потеря Азербайджана — или подталкивание его к вражде — представляет значительный риск для России, поскольку это может также повредить отношениям Москвы с Турцией», — говорит бакинский научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии Заур Шириев