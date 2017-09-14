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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1160111602116031160411605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:41

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала.

Вчіть історію України і II Світової війни, радянська армія наступала двічі - в 1939 році і вже в 1943-45 роках.
десь в Україні і тричі: в 1942 Харківська область, Крим
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:00

The Wall Street Journal: Азербайджанский президент говорит, что извинений недостаточно, в противостоянии, которое показывает ослабление влияния Москвы на бывшие советские территории.

▪️Президент Азербайджана обвинил Россию в попытке скрыть свою роль в авиакатастрофе и выступил с резким осуждением. Это свидетельствует о переломе в динамике власти, которая долгое время позволяла Москве господствовать над бывшими советскими республиками.

▪️Президент Ильхам Алиев заявил в воскресенье, что Азербайджан выдвинул Кремлю необходимые условия для удовлетворения, потребовав, чтобы Россия взяла на себя ответственность за причину крушения, предоставила компенсацию стране и семьям жертв, а также привлекла к ответственности виновных в сбитии самолета.

▪️Президент России Владимир Путин в субботнем в телефонном разговоре извинился перед азербайджанским лидером за «трагический инцидент», произошедший в российском воздушном пространстве, но не стал брать на себя ответственность. В воскресенье Алиев заявил, что извинений было недостаточно. В воскресенье лидеры двух стран вновь побеседовали.

▪️Эти упреки представляют собой одну из крупнейших конфронтаций между Россией и лидерами бывших советских республик, с которыми она когда-то обращалась не более чем с подчиненными на своем стратегическом заднем дворе. Спор иллюстрирует ослабление власти и влияния Москвы в регионе после начала конфликта на Украине.

▪️В воскресных высказываниях Алиева не было той почтительности и дипломатии, которые издавна определяли отношения Азербайджана с Россией. Он заявил, что причиной крушения стали российские электронные помехи и огонь с земли и что объяснения российских властей, которые свалили вину на стаю птиц и взорвавшийся газовый баллон, были «глупыми и нечестными».

▪️В то время как западные лидеры уже давно занимают более конфронтационную позицию по отношению к Москве, страны, расположенные ближе к России и более уязвимые по отношению к ней, придерживаются прагматичного подхода к Кремлю, пытаясь наладить связи с другими региональными и мировыми державами, не зля Москву.

▪️Раздражение, вызванное крушением самолета в Азербайджане, свидетельствует о снижении влияния России на территории бывшей империи и за ее пределами после февраля 2022 год

▪️Ссора с Азербайджаном свидетельствует о потере влияния Москвы ближе к дому. Там Россия долгое время имела преимущество благодаря историческим связям, бывшей роли Москвы как второго по величине экспортера оружия в мире, а также общей энергетической и транспортной инфраструктуре стран.

▪️Москва даже пыталась создать оборонные союзы и экономические партнерства из пепла Советского Союза, который Россия и другие бывшие республики переделали в Содружество Независимых Государств — межправительственную организацию, призванную связать бывшие республики после распада СССР.

▪️В условиях, когда Москва сталкивается с ослаблением своего военного и экономического влияния, рычаги контроля, которыми когда-то обладал Кремль, ускользают.

▪️«Путин теряет остатки мягкой силы, которые он когда-то мог использовать в отношении своих партнеров по СНГ, и все из-за его «спецоперации»… Дружба и личная химия между автократами всегда исчезают во время конфликта», — говорит московский политолог Андрей Колесников.

▪️Россия уже давно играет бывшими советскими республиками друг против друга, пытаясь сохранить влияние сразу на несколько стран. Эта стратегия потерпела крах в прошлом году, когда Азербайджан начал военное наступление на Нагорный Карабах. Российские миротворцы, двое из которых были убиты в ходе конфликта, не смогли остановить насилие.

▪️По мнению аналитиков, их бездействие отчасти объясняется ограниченностью возможностей Москвы по вмешательству, а также сознательным решением Кремля наказать Армению за ее все более прозападную позицию.

▪️Поскольку отношения с Арменией испорчены, а будущее отношений с Азербайджаном под вопросом, Москва находится под угрозой потери своего влияния на Южном Кавказе. В соседней Грузии люди протестуют на улицах Тбилиси из-за растущей, по их мнению, близости правительства к России.

▪️Более того, растущая мощь Турции в регионе нарушает статус-кво. Особенно это касается Азербайджана, с которым эту страну связывают этнические, языковые и исторические узы. Поддержка со стороны Турции в карабахской войне в прошлом году стала решающим фактором в победе Азербайджана. Значение Анкары для России возросло, поскольку Москва пытается обойти западные санкции на турецкой территории.

▪️«Потеря Азербайджана — или подталкивание его к вражде — представляет значительный риск для России, поскольку это может также повредить отношениям Москвы с Турцией», — говорит бакинский научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии Заур Шириев
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:07

и ожидаемо обосрался

Гордон анонсировал стрим в 22:00
“Диванные эксперты, попридержите языки. Вы ничего не знаете, из того, что знаю я и что сегодня озвучу“: Гордон анонсирует сенсацию в 22:00



держим языки. гордон хочет сказать что путин сегодня летал к трампу, но договориться они не смогли.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 23:16, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:08

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В Украине было очень много погибших гражданских, т.к. вся территория была оккупирована и по всей территории дважды прокатилась война - когда Красная Армия отступала и когда наступала.

Вчіть історію України і II Світової війни, радянська армія наступала двічі - в 1939 році і вже в 1943-45 роках.

Учите мировую историю и логику.
Речь шла "за внесок в перемогу та жертви в другу світову".
1939 никто не оценивает как "внесок" в победу над нацизмом и жертв тогда не было.
Так же, как при присоединении Прибалтики в 1940.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:10

А тем временем
хакеры взломали украинское цифровое телевидение и выдали в эфир сообщение о якобы ударах ракетами "Орешник", которые должны состояться в ближайшее время.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Это сообщение появилось в эфире телеканалов, которые ретранслируют марафон "Единые новости". Среди них и телеканал "1+1".
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:19

в луцке поймали опасного преступника (ахтунг ахтунг ухылянт

https://t.me/kindzadza_ua/12846
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:28

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12846

Та невідомо. Може і так. Дезертирів кажуть 100 тис бігає. Я не перевіряв. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:41

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12846

Та невідомо. Може і так. Дезертирів кажуть 100 тис бігає. Я не перевіряв. :oops:

А, может, и просто реального преступника. В видео только полиция, тцкашников и близко нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:44

ЛАД
Саме так. Зараз стало мейнстрімом кожне затримання називати «тцк-людолови». Наче звичайна злочинність кудись раптом зникла.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 22:44

  _hunter написав:А тем временем
хакеры взломали украинское цифровое телевидение и выдали в эфир сообщение о якобы ударах ракетами "Орешник", которые должны состояться в ближайшее время.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Это сообщение появилось в эфире телеканалов, которые ретранслируют марафон "Единые новости". Среди них и телеканал "1+1".

путиноиды в этом году должны получить какую-нибудь всемирную премию за лучшую рекламную кампанию:
имея в наличии ВСЕГО то ли три, то ли четыре единицы ("перекрашенной" явно сильно недоработанной старой советской разработки тридцатипятиленей давности заурядной с современной NATOвской (американской точно) точки зрения баллистической ракеты) этого их хаотично саморазваливающегося аналоговнета"арешника" - такой апломб...
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