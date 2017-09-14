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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:01
Hotab написав:ЛАД
Саме так. Зараз стало мейнстрімом кожне затримання називати «тцк-людолови». Наче звичайна злочинність кудись раптом зникла.
надо шок контент чтобы ветка не сдохла
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:02
ЛАД написав: Hotab написав: Wirująświatła написав:
https://t.me/kindzadza_ua/12846
Та невідомо. Може і так. Дезертирів кажуть 100 тис бігає. Я не перевіряв.
А, может, и просто реального преступника. В видео только полиция, тцкашников и близко нет.
там ще соучастніца с отобраной аппаратурой фіксаційі
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:03
Мольфар в эфире
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:04
сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Номинированный Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну за несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.
"Когда дело касается Украины и РФ, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, — это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они [россияне и украинцы] устали убивать друг друга там", – высказался Келлогг.
Отвечая на вопрос, может ли Трамп потенциально пригласить российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского в Вашингтон, "усадив их за стол переговоров", Келлогг сказал: "Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное".
Он считает, что американский лидер "мог бы сделать такой смелый шаг".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 30 гру, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:05
Игорь Алексеевич написав:
Мольфар в эфире
Слушаем вас!
Тільки не про курс. Там ряд Фурʼє скривився .
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 30 гру, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:06
Wirująświatła написав:
сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться))
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09
Wirująświatła написав:
сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Передаю по буквам:
гогога, ененен, дододо ....
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться))
с мертым путиным переговоры только через спиритический сеанс.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
Мольфар в эфире
Слушаем вас!
Это твой брат летун на ушко всем рассказывает)) прапорщикам тоже на ушко шепчут.... - Ну типу
як я вертолітник достеменно знаю про катастрофу F-16.
Уже три брата акробата Горд...Арест. и Хотаб
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 30 гру, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:16
Нічого не зрозумів з вашого потоку.
Ви зайшли ж і відрекомендували себе «мольфар в ефірі!». Я і зайняв зручне місце слухати.
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Hotab
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