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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11602116031160411605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:01

  Hotab написав:ЛАД
Саме так. Зараз стало мейнстрімом кожне затримання називати «тцк-людолови». Наче звичайна злочинність кудись раптом зникла.

надо шок контент чтобы ветка не сдохла
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:02

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/12846

Та невідомо. Може і так. Дезертирів кажуть 100 тис бігає. Я не перевіряв. :oops:

А, может, и просто реального преступника. В видео только полиция, тцкашников и близко нет.

там ще соучастніца с отобраной аппаратурой фіксаційі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:03

Мольфар в эфире :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:04

сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Номинированный Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну за несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Когда дело касается Украины и РФ, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, — это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они [россияне и украинцы] устали убивать друг друга там", – высказался Келлогг.

Отвечая на вопрос, может ли Трамп потенциально пригласить российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского в Вашингтон, "усадив их за стол переговоров", Келлогг сказал: "Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное".

Он считает, что американский лидер "мог бы сделать такой смелый шаг".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:05

  Игорь Алексеевич написав:Мольфар в эфире :P

Слушаем вас!
Тільки не про курс. Там ряд Фурʼє скривився .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 гру, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:06

  Wirująświatła написав:сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.

Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09

  Wirująświatła написав:сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.

Передаю по буквам:
гогога, ененен, дододо ....
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.

Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться)) :P

с мертым путиным переговоры только через спиритический сеанс.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:09

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мольфар в эфире :P

Слушаем вас!
Это твой брат летун на ушко всем рассказывает)) прапорщикам тоже на ушко шепчут.... - Ну типу як я вертолітник достеменно знаю про катастрофу F-16. :P
Уже три брата акробата Горд...Арест. и Хотаб :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 30 гру, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мольфар в эфире :P

Слушаем вас!
Это твой брат летун на ушко всем рассказывает)) прапорщикам тоже на ушко шепчут.... - Ну типу як я вертолітник достеменно знаю про катастрофу F-16. :P

Нічого не зрозумів з вашого потоку.
Ви зайшли ж і відрекомендували себе «мольфар в ефірі!». Я і зайняв зручне місце слухати. :mrgreen:
Hotab
 
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  #<1 ... 11602116031160411605>
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