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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:18
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.
Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться))
с мертым путиным переговоры только через спиритический сеанс.
Трамп был в шоке, когда узнал, что пуйло к нему привезли на переговоры в гробу))
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:22
Hotab написав:
Я і зайняв зручне місце слухати.
Занял место ТИПА как летун
.??? Вот батюшка ты и выдал свою военную тайну.))
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Игорь Алексеевич
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