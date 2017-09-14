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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11602116031160411605

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:18

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:сорвалась историческая встреча трампа и путина. расходитесь.

Трамп узнал от Го...на, что пуйло мёртвый и тогда зачем с мумией встречаться)) :P

с мертым путиным переговоры только через спиритический сеанс.

Трамп был в шоке, когда узнал, что пуйло к нему привезли на переговоры в гробу)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:20

примерно так ты сейчас выглядишь?

  Hotab написав:Я і зайняв зручне місце слухати.
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...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я і зайняв зручне місце слухати.

Занял место ТИПА как летун.??? Вот батюшка ты и выдал свою военную тайну.))
Игорь Алексеевич
 
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