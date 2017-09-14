budivelnik написав:............. І тепер це саме в призмі чиновників. Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою освіту-платною освітою ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі. Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим От і виходить Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.
Вы сами сегодня написали:
То в чому проблема? в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
Так что "легше"?
Якщо знаєте рецепт коли всі ОДНАКОВО БАГАТІ - то я двома руками за От тільки в парторгів в совку завжди виходило що всі ОДНАКОВО БІДНІ
Давайте візьмемо десятку країн з найбільшою кількістю мільярдерів і просто подивимось скільки в цих країнах мешканців на ОДНОГО мільярдера ( кількість станом на 2017) Країна_______кількість мільярдерів___кількість мешканців на ОДНОГО мільярдера Гонконг_____________67___________________104478 США________________565___________________637168 Німеччина__________114___________________736842 Канада______________39__________________1025641 Велика Британія_____54__________________1240741 Італія______________42__________________1428571 Росія_______________96__________________1510417 КНР________________319__________________4388715 Бразилія____________43__________________5279070 Індія______________101_________________14000000 Як бачите в найкращому випадку - тільки один на 104478..... В найгіршому(серед країн першої десятки по кількості мільярдерів) один на 14 000 000
І що ? В цих країнах треба всім посипати голову попелом і затаврувати себе як поганих багатіїв?
Тому для совків в душі... Якщо людина починає чимось займатись- вона ОБОВЯЗКОВО досягне якоїсь вершини... і ця вершина буде вищою ніж якщо людина буде вимагати від інших її кудись підсадити.... І є проблема Якщо людина реально чимось займалась і зрозуміла чому вона зупинилась не досягнувши олімпу- то в неї все одно буде внутрішнє задоволення( зробив все що міг) А от якщо нічого не робити і тільки заздрити чужим успіхам - то все одно помре нещасною.
ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. ..........
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Чесно говорячи, не вірю. В моєму оточенні вже ніхто не вірить в перемогу. Та й тут, на форумі, також ніяких 90% не видно, думаю десь 30-40% буде. Та й сама стаття більше схожа на "аналітику" а не на опитування. Ще й гарно підлизали Зеленському що "задоволені його діяльністю 70%" - також дуже сумнівна цифра. Може в селах і є 100% віра в перемогу, хз. Між іншим він сказав що в прифронтових містах віра в перемогу значно вища. Ви ж з Харкова - як там у вас з вірою в перемогу?
Честно говоря, на мой взгляд, тоже цифры очень сомнительные, но кто знает. Люди разные, может, многие верят в пропаганду. Тут ещё важно, как были сформулированы вопросы. Надо бы посмотреть, но лень искать. На своём сайте они подробности почему-то не выкладывают. Если правильно понимаю, речь идёт об исследовании https://ratinggroup.ua/research/ukraine/nationwide-survey-of-the-international-republican-institute-iri-october-2024.html (проводилось "з 27 вересня по 1 жовтня 2024") - там буквально 2 слова. Подробнее изложены результаты последнего опроса "Очікування населення від 2025 року" проведенного 2-5 грудня 2024 р. Тоже некоторые цифры удивляют:
Наразі, 45% українців очікують, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим. 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо 2025-го року. У порівнянні з минулим роком, оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань. Минулого року 51% мали позитивні очікування (на 6% більше, ніж минулого року), а 17% - негативні (10% менше, ніж минулоріч).
Ухудшение по сравнению с прошлым годом, но, по-моему, тоже несколько чересчур оптимистично. Сами вопросы они на сайте не приводят. О настроениях в Харькове высказываться не рискну. У меня сейчас явно недостаточный круг общения, чтобы говорить о какой-то статистике.
Один приклад - людина проходила службу, доглядал за хозяйством ..... а зараз вже носить нашивки ГУР і мідальйон на шії з совою .
Є таке. На третьому році зʼявились «візуальні контакти», «5 недєль на передкє, только помицца на Оболонь в глубокій тил». Скоро «колону бронєтєхнікі в Ірпєнє - то я.. і ето только пока сам без подкрєплєнія». А потом так волбщє..,
його вже носить , а пройде декий час і ...... .... чекаємо нагородження .... і нових посад .
В доказательство своих слов Гордон привел ссылки на анонимные источники в США, а также слова Пескова о том, что международных переговоров у Путина сегодня намечено не было: по мнению Гордона, так Песков проговорился об изменившиеся планах, так как сам Гордон не заявлял об остановке огня именно путем международных переговоров.
Отметим, что свежие заявления публициста вышли на канале «В гостях у Гордона», где на главной странице находится другое сегодняшнее видео: беседа с известным конспирологом Валерием Соловьем, утверждающим, что Путин мертв уже больше года.
. Більшість пілотованих польотів на Марс розробляються за гіперболічними траєкторіями, що дозволяє досягти Червоної планети приблизно за півроку, при цьому доза опромінення знаходиться в межах допустимих норм. Однак для такого польоту знадобиться у 4,5 рази більше палива для додаткового розгону з орбіти Землі. За розрахунками вчених, які задіяні в проекті Mars One, політ займе 210 днів або 7-8 місяців. У майбутньому Ілон Маск обіцяє скоротити час подорожі до 80 днів, а потім до 30 днів.
может пусть сначала к путину слетает, а потом на марс?