тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:25
тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
Додано: Вів 31 гру, 2024 01:28
"У нас гость студии - Дмитрий ГоНдон"
Однажды сказала Светлана Орловская в эфире какого канала. Гондоныч ошалел пытаясь понять провокация или оговорка
Додано: Вів 31 гру, 2024 01:56
на днях вперше мабуть з 2022 року не було жодного кабу!
надіюсь це не тимчасовий виняток через логістичні трабли,
і "святий атакамс" реально допоміг знизити бомбардування кабами в 3+ рази.
а у кацапів останній рік це було одною з ключових переваг.
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