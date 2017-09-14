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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11603116041160511606

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:25

  Дюрі-бачі написав:В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР.

тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:28

"У нас гость студии - Дмитрий ГоНдон"
Однажды сказала Светлана Орловская в эфире какого канала. Гондоныч ошалел пытаясь понять провокация или оговорка
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:30

Дюрі-бачі Ви аспірант чи ктн ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:56

  Бетон написав:Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?

на днях вперше мабуть з 2022 року не було жодного кабу!
надіюсь це не тимчасовий виняток через логістичні трабли,
і "святий атакамс" реально допоміг знизити бомбардування кабами в 3+ рази.
а у кацапів останній рік це було одною з ключових переваг.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 03:00

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР.

тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?

Вже зрадів, бо думав наша диктатура посиплеться.
Ан ніт.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 03:16

Успіх,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 03:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР.

тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?

Часть экспорта(как бы не бОльшая) идёт за местные валюты
И не всё выгодное для существования на должном(не как в 92м году) уровне можно купить за юань или тэнге
За мегатонну рупий скорее можно купить или слонов с макаками в зоопарк, или ньюрасеян - ньюцыган
барабашов
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