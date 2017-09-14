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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:25
Дюрі-бачі написав:
В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР
.
тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди
перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:28
"У нас гость студии - Дмитрий ГоНдон"
Однажды сказала Светлана Орловская в эфире какого канала. Гондоныч ошалел пытаясь понять провокация или оговорка
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fox767676
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:30
Дюрі-бачі Ви аспірант чи ктн ?
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fox767676
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:56
Бетон написав:
Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?
на днях вперше мабуть з 2022 року не було жодного
кабу!
надіюсь це не тимчасовий виняток через логістичні трабли,
і "святий атакамс" реально допоміг знизити бомбардування кабами в 3+ рази.
а у кацапів останній рік це було одною з ключових переваг.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 31 гру, 2024 03:00
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР
.
тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди
перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
Вже зрадів, бо думав наша диктатура посиплеться.
Ан ніт.
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Бетон
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Додано: Вів 31 гру, 2024 03:16
Успіх,
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Додано: Вів 31 гру, 2024 03:45
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР
.
тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди
перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
Часть экспорта(как бы не бОльшая) идёт за местные валюты
И не всё выгодное для существования на должном(не как в 92м году) уровне можно купить за юань или тэнге
За мегатонну рупий скорее можно купить или слонов с макаками в зоопарк, или ньюрасеян - ньюцыган
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барабашов
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