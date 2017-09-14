Украинская полиция назвала имя российского военного, по приказу которого убили Ирину Филькину из Бучи
Фотографию ее руки с красным маникюром видел весь мир.
По информации Национальной полиции Украины, к убийству Филькиной причастен Артем Тареев 1995 года рождения. На момент оккупации Бучи он командовал 234-го десантно-штурмовым полком 76-й дивизии ВДВ РФ, сообщил городской совет Бучи.
5 марта 2022 года Тареев «отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в Буче в районе перекрестка Яблонской и Водопроводной улиц». Ирина Филькина была убита в тот же день, когда ехала на велосипеде. Российские военные выпустили по ней не меньше 15 пуль.
«Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа», — отметил городской совет Бучи.
Как рассказала ASTRA супруга Александра Барлета, Надежда, к дому его родителей в Ленинском районе Донецка по адресу Поэтическая, 35 подъехал автомобиль без опознавательных знаков. В нем находились шесть сотрудников комендатуры. В это время Александр с отцом мыл машину. Надежда утверждает, что сотрудники без предупреждения открыли стрельбу, ранив Барлета и его отца, который пытался защитить сына. Герой материала ASTRA смог сесть в машину и уехать, но по нему открыли огонь в дороге.
Сейчас Александр Барлет находится в реанимации больницы №6 в тяжелом состоянии: ему удалили желчный пузырь, сильно повреждена 12-перстная кишка, из-за чего он будет вынужден питаться через специальные средства. Также ранены легкое и печень. Отец пострадавшего (также Александр Барлет) получил касательные ранения конечностей (на первом изображении, видео из больницы также относится к отцу Барлета). Сейчас Барлета младшего караулят неизвестные, используя машину на фото.
По словам Надежды, в полиции заявили, что завели дело против ее супруга, обвиняя его в нападении с ножом, а его отца — в избиении сотрудников битой, что, по словам Надежды, полная ложь.
Комендатура на ул. Ивана Ткаченко 138 стала (https://t.me/astrapress/30259) 20 местом пыток и удержания военных на оккупированных территориях Украины, которое нашла ASTRA.
UPD: нападавшие на Барлета использовали машину без номеров - она не совпадает с той, что опубликована на фото. Опубликованная машина используется неизвестными в военной форме - они ожидают Барлета у больницы.
Сейчас семье Александра Барлета требуется адвокат. Если вы можете помочь, свяжитесь с нашей редакцией: @redastrabot
Переговори закінчились нічим. Путін зірвав сьогоднішню зустріч. В найближчий час будуть підтвердження, що я був правий, — Гордон
Детальніше про сенсаційну заяву: 📍РФ хотіла почати переговори без зупинки бойових дій. Зупинка можлива лише в процесі переговорів. 📍РФ вимагала: Україна не має вступати в НАТО, демілітаризація та денацифікація України, недопущення іноземних військових. 📍РФ готова розглянути введення військових лише з Китаю, Бразилії та Білорусі, не більше 20 тисяч. 📍Трамп висунув свої умови: створення демілітаризованої зони на 1300 км з миротворцями країн НАТО. 📍Якщо РФ нападає на цей контингент, це прирівнюється до нападу на НАТО, і задіюється 5 стаття НАТО. 📍Путін відкинув мирний план Трампа та зірвав цю зустріч, яка повинна була завершити гарячу фазу війни. 📍Трамп обіцяв, хто не погодиться на його план — він задіє всю силу США. Швидко озброїть Україну, включаючи передачу Tomahawk та іншого нового озброєння, та обрушить санкції на рф.