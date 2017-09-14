‼️В Донецке совершено покушение на героя материала () ASTRA, рассказавшего о незаконной мобилизации и мошенничестве со стороны командованияКак рассказала ASTRA супруга Александра Барлета, Надежда, к дому его родителей в Ленинском районе Донецка по адресу Поэтическая, 35 подъехал автомобиль без опознавательных знаков. В нем находились шесть сотрудников комендатуры. В это время Александр с отцом мыл машину. Надежда утверждает, что сотрудники без предупреждения открыли стрельбу, ранив Барлета и его отца, который пытался защитить сына. Герой материала ASTRA смог сесть в машину и уехать, но по нему открыли огонь в дороге.Сейчас Александр Барлет находится в реанимации больницы №6 в тяжелом состоянии: ему удалили желчный пузырь, сильно повреждена 12-перстная кишка, из-за чего он будет вынужден питаться через специальные средства. Также ранены легкое и печень. Отец пострадавшего (также Александр Барлет) получил касательные ранения конечностей (на первом изображении, видео из больницы также относится к отцу Барлета). Сейчас Барлета младшего караулят неизвестные, используя машину на фото.По словам Надежды, в полиции заявили, что завели дело против ее супруга, обвиняя его в нападении с ножом, а его отца — в избиении сотрудников битой, что, по словам Надежды, полная ложь.Ранее Барлет рассказывал () ASTRA, что был похищен и помещен в подвал шестой комендатуры Донецка (ул. Ивана Ткаченко, 138). После побега к его родственникам пришли люди в форме, а неизвестные в его военной части получали за него зарплату. (Комендатура на ул. Ивана Ткаченко 138 стала () 20 местом пыток и удержания военных на оккупированных территориях Украины, которое нашла ASTRA.UPD: нападавшие на Барлета использовали машину без номеров - она не совпадает с той, что опубликована на фото. Опубликованная машина используется неизвестными в военной форме - они ожидают Барлета у больницы.Сейчас семье Александра Барлета требуется адвокат. Если вы можете помочь, свяжитесь с нашей редакцией: @redastrabot