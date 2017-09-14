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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11604116051160611607

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 06:51

‼️В Донецке совершено покушение на героя материала (https://astra.press/russian/2024/10/21/5046/) ASTRA, рассказавшего о незаконной мобилизации и мошенничестве со стороны командования

Как рассказала ASTRA супруга Александра Барлета, Надежда, к дому его родителей в Ленинском районе Донецка по адресу Поэтическая, 35 подъехал автомобиль без опознавательных знаков. В нем находились шесть сотрудников комендатуры. В это время Александр с отцом мыл машину. Надежда утверждает, что сотрудники без предупреждения открыли стрельбу, ранив Барлета и его отца, который пытался защитить сына. Герой материала ASTRA смог сесть в машину и уехать, но по нему открыли огонь в дороге.

Сейчас Александр Барлет находится в реанимации больницы №6 в тяжелом состоянии: ему удалили желчный пузырь, сильно повреждена 12-перстная кишка, из-за чего он будет вынужден питаться через специальные средства. Также ранены легкое и печень. Отец пострадавшего (также Александр Барлет) получил касательные ранения конечностей (на первом изображении, видео из больницы также относится к отцу Барлета). Сейчас Барлета младшего караулят неизвестные, используя машину на фото.

По словам Надежды, в полиции заявили, что завели дело против ее супруга, обвиняя его в нападении с ножом, а его отца — в избиении сотрудников битой, что, по словам Надежды, полная ложь.

Ранее Барлет рассказывал (https://t.me/astrapress/66836?single) ASTRA, что был похищен и помещен в подвал шестой комендатуры Донецка (ул. Ивана Ткаченко, 138). После побега к его родственникам пришли люди в форме, а неизвестные в его военной части получали за него зарплату. (https://t.me/astrapress/71400?single)

Комендатура на ул. Ивана Ткаченко 138 стала (https://t.me/astrapress/30259) 20 местом пыток и удержания военных на оккупированных территориях Украины, которое нашла ASTRA.

UPD: нападавшие на Барлета использовали машину без номеров - она не совпадает с той, что опубликована на фото. Опубликованная машина используется неизвестными в военной форме - они ожидают Барлета у больницы.

Сейчас семье Александра Барлета требуется адвокат. Если вы можете помочь, свяжитесь с нашей редакцией: @redastrabot
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 06:55

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У Гордона від миру до війни 1 доба

Переговори закінчились нічим. Путін зірвав сьогоднішню зустріч. В найближчий час будуть підтвердження, що я був правий, — Гордон

Детальніше про сенсаційну заяву:
📍РФ хотіла почати переговори без зупинки бойових дій. Зупинка можлива лише в процесі переговорів.
📍РФ вимагала: Україна не має вступати в НАТО, демілітаризація та денацифікація України, недопущення іноземних військових.
📍РФ готова розглянути введення військових лише з Китаю, Бразилії та Білорусі, не більше 20 тисяч.
📍Трамп висунув свої умови: створення демілітаризованої зони на 1300 км з миротворцями країн НАТО.
📍Якщо РФ нападає на цей контингент, це прирівнюється до нападу на НАТО, і задіюється 5 стаття НАТО.
📍Путін відкинув мирний план Трампа та зірвав цю зустріч, яка повинна була завершити гарячу фазу війни.
📍Трамп обіцяв, хто не погодиться на його план — він задіє всю силу США. Швидко озброїть Україну, включаючи передачу Tomahawk та іншого нового озброєння, та обрушить санкції на рф.


пишут что гордон уже начал получать новогодние пизд..юли
https://t.me/kindzadza_ua/12868
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 08:59

Wirująświatła
Гордон знову напіздюнькав ... "никогда такого не было и вот опять" )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракети ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 09:33

  pesikot написав:Ракети ...

Не многослівно. Це куди ракети? Вродь казали шо по урядовому кварталі мають бити... До речі минулого разу перед орєшніком позакривалось купа посольств. Як там зараз ? Теж закрились? Чи вони і не повертались?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 09:56

  Banderlog написав:До речі минулого разу перед орєшніком позакривалось купа посольств. Як там зараз ? Теж закрились? Чи вони і не повертались?
меня больше интересует куда делись все форумчане?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив.
В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР.
Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати.
Нам так нє жіть...
whois2010
 
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