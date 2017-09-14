Как рассказала ASTRA супруга Александра Барлета, Надежда, к дому его родителей в Ленинском районе Донецка по адресу Поэтическая, 35 подъехал автомобиль без опознавательных знаков. В нем находились шесть сотрудников комендатуры. В это время Александр с отцом мыл машину. Надежда утверждает, что сотрудники без предупреждения открыли стрельбу, ранив Барлета и его отца, который пытался защитить сына. Герой материала ASTRA смог сесть в машину и уехать, но по нему открыли огонь в дороге.
Сейчас Александр Барлет находится в реанимации больницы №6 в тяжелом состоянии: ему удалили желчный пузырь, сильно повреждена 12-перстная кишка, из-за чего он будет вынужден питаться через специальные средства. Также ранены легкое и печень. Отец пострадавшего (также Александр Барлет) получил касательные ранения конечностей (на первом изображении, видео из больницы также относится к отцу Барлета). Сейчас Барлета младшего караулят неизвестные, используя машину на фото.
По словам Надежды, в полиции заявили, что завели дело против ее супруга, обвиняя его в нападении с ножом, а его отца — в избиении сотрудников битой, что, по словам Надежды, полная ложь.
Комендатура на ул. Ивана Ткаченко 138 стала (https://t.me/astrapress/30259) 20 местом пыток и удержания военных на оккупированных территориях Украины, которое нашла ASTRA.
UPD: нападавшие на Барлета использовали машину без номеров - она не совпадает с той, что опубликована на фото. Опубликованная машина используется неизвестными в военной форме - они ожидают Барлета у больницы.
Сейчас семье Александра Барлета требуется адвокат. Если вы можете помочь, свяжитесь с нашей редакцией: @redastrabot
Переговори закінчились нічим. Путін зірвав сьогоднішню зустріч. В найближчий час будуть підтвердження, що я був правий, — Гордон
Детальніше про сенсаційну заяву: 📍РФ хотіла почати переговори без зупинки бойових дій. Зупинка можлива лише в процесі переговорів. 📍РФ вимагала: Україна не має вступати в НАТО, демілітаризація та денацифікація України, недопущення іноземних військових. 📍РФ готова розглянути введення військових лише з Китаю, Бразилії та Білорусі, не більше 20 тисяч. 📍Трамп висунув свої умови: створення демілітаризованої зони на 1300 км з миротворцями країн НАТО. 📍Якщо РФ нападає на цей контингент, це прирівнюється до нападу на НАТО, і задіюється 5 стаття НАТО. 📍Путін відкинув мирний план Трампа та зірвав цю зустріч, яка повинна була завершити гарячу фазу війни. 📍Трамп обіцяв, хто не погодиться на його план — він задіє всю силу США. Швидко озброїть Україну, включаючи передачу Tomahawk та іншого нового озброєння, та обрушить санкції на рф.
Не многослівно. Це куди ракети? Вродь казали шо по урядовому кварталі мають бити... До речі минулого разу перед орєшніком позакривалось купа посольств. Як там зараз ? Теж закрились? Чи вони і не повертались?
На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив. В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР. Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати. Нам так нє жіть...
Не многослівно. Це куди ракети? Вродь казали шо по урядовому кварталі мають бити... До речі минулого разу перед орєшніком позакривалось купа посольств. Як там зараз ? Теж закрились? Чи вони і не повертались?
Добре що виключили сирену. Виключив телефон і нормально спиш. Все нормально. Всім байдуже.