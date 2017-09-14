RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11605116061160711608

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бійці ГУР уперше у світі знищили повітряну ціль морським дроном Magura V5

Бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР Міноборони України вперше в історії вразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному каналі ГУР у Telegram.

Повідомляється, що під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» знищено російський вертоліт Мі-8

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1 ... 9007577228

Новина доповнюється…

ЗІ
якби розвиток такого озброєння не призвів до капця світової торгівлі у вигляді знищення транспортних кораблів.
tester7336
 
Повідомлень: 815
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 11:22

tester7336

давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.08.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 11:44

Щелін - ітогі подвєдьом

Цайтгайст: янелох
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 11:53

Зіберт Преміум купив на стіл?

  flyman написав:Цайтгайст: янелох

Не підкажеш, куракалпаки Новий рік сьогодні святкують? А який у них часовий пояс? Друга хочу привітати. :D
Hotab
 
Повідомлень: 13955
З нами з: 15.02.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11605116061160711608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79593
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Продам новий (1)
31.12.2024 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.