Бійці ГУР уперше у світі знищили повітряну ціль морським дроном Magura V5
Бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР Міноборони України вперше в історії вразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному каналі ГУР у Telegram.
Повідомляється, що під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» знищено російський вертоліт Мі-8
давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом. следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался