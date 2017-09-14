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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116061160711608116091161011611>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 11:22

tester7336

давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 11:44

Щелін - ітогі подвєдьом

Цайтгайст: янелох
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:16

  smdtranz написав:tester7336

давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался

С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:24

  Hotab написав:Успіх,

Лет 25 назад я общался с Димоном.
Это человек, который без личного, материального интереса не поставит свою репутацию под сомнение.
За деньги поставит.
Кто заказчик его вангования?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:24

  whois2010 написав:На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив.
В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР.
Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати.
Нам так нє жіть...

andrijk777
А мы удивлялись цифрам в соцопросах.
Почему бы так не воевать за границы 91?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:25

  UA написав:Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:26

  ЛАД написав:С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.


я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:29

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.


я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.

Будет, конечно.
Но им и сейчас многое доступно, тем не менее, жизнь продолжается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:29

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.

Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:32

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.

Продал репутацию и на пенсию во Флориду?

это странный чел. надо признать интервью у него были интересные. а всё что кроме какой то трэшак. ощущение что некий IQ есть, а куда его воткнуть он не знает. Вот решил массово людей наипать с концом войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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