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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:22
tester7336
давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:44
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:16
smdtranz написав:tester7336
давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
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ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:24
Hotab написав:Успіх
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Лет 25 назад я общался с Димоном.
Это человек, который без личного, материального интереса не поставит свою репутацию под сомнение.
За деньги поставит.
Кто заказчик его вангования?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:24
andrijk777
whois2010 написав:
На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив.
В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР.
Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати.
Нам так нє жіть...
А мы удивлялись цифрам в соцопросах.
Почему бы так
не воевать за границы 91?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:25
UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 31 гру, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:26
ЛАД написав:
С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:29
tester7336 написав: ЛАД написав:
С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.
Будет, конечно.
Но им и сейчас многое доступно, тем не менее, жизнь продолжается.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:29
Wirująświatła написав: UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:32
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
это странный чел. надо признать интервью у него были интересные. а всё что кроме какой то трэшак. ощущение что некий IQ есть, а куда его воткнуть он не знает. Вот решил массово людей наипать с концом войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 31 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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