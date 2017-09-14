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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:32
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
это странный чел. надо признать интервью у него были интересные. а всё что кроме какой то трэшак. ощущение что некий IQ есть, а куда его воткнуть он не знает. Вот решил массово людей наипать с концом войны.
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в Вів 31 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:32
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
А Гордона была репутация ? Смиявсь ))
После пирамидок ю-шинсе уже было понятна его "репутация"
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:35
ЛАД написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.
Будет, конечно.
Но им и сейчас многое доступно, тем не менее, жизнь продолжается.
ну из сильно масштабного было только 9 сентября.
топить корабли намного проще.
кстати когда в в2м рыскали подлодки по атлантике фрицев и все топили что могли то англичане уже сдаваться думали. если верить тому что пишут.
Востаннє редагувалось tester7336
в Вів 31 гру, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:36
UA написав: Hotab написав:Успіх
,
Кто заказчик его вангования?
Тоже заинтересовала пенсия во Флориде?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:37
Wirująświatła написав: UA написав:
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
это странный чел. надо признать интервью у него были интересные. а всё что кроме какой то трэшак.
интервью это репутация, известность
а всё что кроме это гешефт
предсказания 30 декабря это тоже был гешефт
Какой смысл вложил заказчик?
Дать надежду и облом?
тцк мало демотивируют?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:40
Hotab написав:
Тоже заинтересовала пенсия во Флориде?
Мне нравится средиземноморской климат.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:42
tester7336 написав:
...........
ну из сильно масштабного было только 9 сентября.
топить корабли намного проще.
кстати когда в в2м рыскали подлодки по атлантике фрицев и все топили что могли то англичане уже сдаваться думали. если верить тому что пишут.
Может, и думали. Но одновременно искали способы борьбы с ними. И нашли.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:44
барабашов написав:
надо их свести с семинаристом для обнюхивания у лысого его АйКью
Потом наш многопрофильный врач думаю сумеет зашпаклевать трещину и замазать её нежелтеющей "снежкой"
многопрофильный врач когда соблюдает схему приема препаратов весьма терпим.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:46
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:46
pesikot написав:
А Гордона была репутация ? Смиявсь ))
После пирамидок ю-шинсе уже было понятна его "репутация"
У тебя дома сколько пирамидок?
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