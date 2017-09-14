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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:32
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Кто заказчик его вангования?
минетизация ютуба. шикарная пиаркомпания. многие тг каналы ждали сенсации. И идиоты.
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
А Гордона была репутация ? Смиявсь ))
После пирамидок ю-шинсе уже было понятна его "репутация"
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:35
ЛАД написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
я имел ввиду если терорам будет доступно.
типа давайте бабки или потопим.
или кому вообще пофиг на бабки.
Будет, конечно.
Но им и сейчас многое доступно, тем не менее, жизнь продолжается.
ну из сильно масштабного было только 9 сентября.
топить корабли намного проще.
кстати когда в в2м рыскали подлодки по атлантике фрицев и все топили что могли то англичане уже сдаваться думали. если верить тому что пишут.
Востаннє редагувалось tester7336
в Вів 31 гру, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:36
UA написав: Hotab написав:Успіх
,
Кто заказчик его вангования?
Тоже заинтересовала пенсия во Флориде?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:37
Wirująświatła написав: UA написав:
Продал репутацию и на пенсию во Флориду?
это странный чел. надо признать интервью у него были интересные. а всё что кроме какой то трэшак.
интервью это репутация, известность
а всё что кроме это гешефт
предсказания 30 декабря это тоже был гешефт
Какой смысл вложил заказчик?
Дать надежду и облом?
тцк мало демотивируют?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:40
Hotab написав:
Тоже заинтересовала пенсия во Флориде?
Мне нравится средиземноморской климат.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:42
tester7336 написав:
...........
ну из сильно масштабного было только 9 сентября.
топить корабли намного проще.
кстати когда в в2м рыскали подлодки по атлантике фрицев и все топили что могли то англичане уже сдаваться думали. если верить тому что пишут.
Может, и думали. Но одновременно искали способы борьбы с ними. И нашли.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:44
барабашов написав:
надо их свести с семинаристом для обнюхивания у лысого его АйКью
Потом наш многопрофильный врач думаю сумеет зашпаклевать трещину и замазать её нежелтеющей "снежкой"
многопрофильный врач когда соблюдает схему приема препаратов весьма терпим.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:46
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:46
pesikot написав:
А Гордона была репутация ? Смиявсь ))
После пирамидок ю-шинсе уже было понятна его "репутация"
У тебя дома сколько пирамидок?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:48
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР
.
тобто ніколи? ((
кацапи не спалюють звр, бо в них експорт завжди
перевищує імпорт!!!
ситуативні дисбаланси і інфляційні різниці компенсуються девалом, але спалюванням звр тут і не пахне.
цікаво що ви викладаєте в вузі?
все вірно.
Але це саме перевищування постійно зменшується. За останній місяць сильно зменшилось.
Дальше, специфіка таких країн як РФ така що у них імпорт не може перевищувати експорт. Напевно тому що є втеча капіталу.
Щодо звр - вони можуть спалюватись, але погоджуюсь на даному етапі краще девальвувати рубль.
В Дюрі-бачі
така фішка - він вважає що економіка РФ загнеться(крах). Але вже фактично усі визнали що краху не буде.
Той самий Мілов вже обіцяє крах років 10. Вже долар мав бути по 200 мінімум рік, але він навіть 100 не може впевнено пробити.
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