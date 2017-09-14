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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11608116091161011611>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:50

  барабашов написав:Часть экспорта(как бы не бОльшая) идёт за местные валюты
И не всё выгодное для существования на должном(не как в 92м году) уровне можно купить за юань или тэнге
За мегатонну рупий скорее можно купить или слонов с макаками в зоопарк, или ньюрасеян - ньюцыган

Це казки. Менше вірте в казки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:52

  UA написав:
  Hotab написав:Тоже заинтересовала пенсия во Флориде? :D

Мне нравится средиземноморской климат.

На Гуантанама схожий
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:52

  ЛАД написав:
  smdtranz написав:tester7336

давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался

С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.


тем не менее, лучники и кавалерия исчезли, как пулеметов появились
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:53

  Wirująświatła написав:.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

А можно рядом такие же данные по Украине?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:54

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

А можно рядом такие же данные по Украине?

Долар через на конвертаційний депозит можна придбати ПА42.15.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:57

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Тоже заинтересовала пенсия во Флориде? :D

Мне нравится средиземноморской климат.

На Гуантанама схожий

Там пляжей как таковых нет
Кайо-Левису поинтереснее.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:01

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив.
В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР.
Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати.
Нам так нє жіть...

andrijk777
А мы удивлялись цифрам в соцопросах.
Почему бы так не воевать за границы 91?

Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки.
А кого брати на фронт? Немає кого.
Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці, всю вину спихнуть на Зе, Зе сильно ослабне і почнеться хаос. Усі будуть звинувачувати усіх, а путін буде захоплювати територію не повільно(як зараз) а швидко.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:02

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

А можно рядом такие же данные по Украине?

Наши проблемы это результат их агресии, их проблемы это цена их агрессии. Зачем это сравнивать ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:03

  smdtranz написав:
  ЛАД написав:
  smdtranz написав:tester7336

давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд
дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом.
следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка
ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно
ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался

С появлением подлодок тоже так говорили.
А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.


тем не менее, лучники и кавалерия исчезли, как пулеметов появились
От этого кому-то стало легче?
А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:05

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

А можно рядом такие же данные по Украине?


сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем 8)

потужне покращення :oops:
З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази
Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.

Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг.
Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

усе в нормі :lol:
Звільнити не можна: ОГП не зайшов доказів "фейкової" інвалідності у прокурорів Хмельниччини
https://focus.ua/uk/ukraine/686274-ofis ... alidnistyu
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