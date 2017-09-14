барабашов написав:Часть экспорта(как бы не бОльшая) идёт за местные валюты И не всё выгодное для существования на должном(не как в 92м году) уровне можно купить за юань или тэнге За мегатонну рупий скорее можно купить или слонов с макаками в зоопарк, или ньюрасеян - ньюцыган
давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом. следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
С появлением подлодок тоже так говорили. А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
тем не менее, лучники и кавалерия исчезли, как пулеметов появились
whois2010 написав:На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив. В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР. Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати. Нам так нє жіть...
andrijk777 А мы удивлялись цифрам в соцопросах. Почему бы так не воевать за границы 91?
Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці, всю вину спихнуть на Зе, Зе сильно ослабне і почнеться хаос. Усі будуть звинувачувати усіх, а путін буде захоплювати територію не повільно(як зараз) а швидко.
давно пора было туда установить стингер или иное пво. вертолеты, которые нал дронами летают, лакомая цель, близко, нет помех никаких и тд дроны это реально изящно и круто. весь много миллионный флот с тысячами экипажа становится бесполезным металлоломом. следующие шаги — дрон с РСЗО, чтоб можно было обстрелять береговую инфраструктуру без рисков для людей. нужно только что-то со стабилизацией придумать, ибо качка ну и конечно дрон, несущий фпв-дроны с ИИ и тепловизорами. подплыл, крышка отлетела, оттуда пару десятков дронов полетели по берегу/кораблям/вертолетам. совершенно удобно ну и основной морской дрон еще куда надо поплыл и взорвался
С появлением подлодок тоже так говорили. А с появлением пулемётов говорили, что война невозможна.
тем не менее, лучники и кавалерия исчезли, как пулеметов появились
От этого кому-то стало легче? А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей; — Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза; — Рыба и морепродукты: подорожают на 20%; .....
А можно рядом такие же данные по Украине?
сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем
потужне покращення З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг. Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.