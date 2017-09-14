whois2010 написав:На минулому тижні їздив автівкою у Львів та у неділю назад. Блок-пости є, нікого не зупиняють. У Львові війни нема: світло не відключають, сирени не чув жодного разу, туристи гуляють, в ТРЦ натовпи, вишневий шмурдяк п'ють, шоколади їдять, ТЦК не бачив. В напрямку Львова колони легкових автівок, переважно - преміум, їдуть на НР. Вельзевул, не знаю як далі у горах, але до Львова на всіх блок-постах чхати на вас, можете їхати відпочивати. Нам так нє жіть...
andrijk777 А мы удивлялись цифрам в соцопросах. Почему бы так не воевать за границы 91?
Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці, всю вину спихнуть на Зе, Зе сильно ослабне і почнеться хаос. Усі будуть звинувачувати усіх, а путін буде захоплювати територію не повільно(як зараз) а швидко.
Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения. И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.
jump написав:З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Вам же недавно патріотично писали, буде газ ДТЕКа (турбоперемога Шамана та аірмакса) з Греції (по формулі РотердамХХ, але це не точно). Потужно радуємось що Фіцу з Орбаном прекрита труба, а не газ з боліт.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 31 гру, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А можно рядом такие же данные по Украине?
сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем
потужне покращення З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг. Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.
Дивно, що ніхто не ниє про піввареника, про роттердамплюс і таке інше. Усі незламнопотужно мовчать, усіх все влаштовує.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 гру, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ШТО? в советском гастрономе были компьютеры или любой кассир атб рождается с умением им пользоваться? недавно видел картину, у атб есть какие то сертификаты и одна дама пыталысь ими рассчитаться. Сбежались все кассиры никто не знал куда эти циферки надо вводить. Представляю такую ситуацию в советском гастрономе. И потом что такое "низкоквалифицированные"? у нас любой ребенок в 6 лет уже умеет обращаться со смартфоном. сравните его со своими сверстниками. Или может пилота ан2 можно посадить за штурвал ф16? " роста сложности оборудования" как раз требует повышения квалификации, а не понижение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Нагадування адептам переговорів: вони мають сенс, коли є хоча б теоретична зона перетинання інтересів сторін.
Задача переговорів у випадку конфронтації — змусити протилежну сторону поступитися власними інтересами в більшому ступені, ніж поступаєшся сам. Компроміс в конфронтаційних переговорах можливий коли є точка балансу інтересів, коли обидві сторони можуть вважати себе (чи декларувати союзникам) власну перемогу. Для цього потрібно, щоб існувало рішення часткової реалізації конфронтації них інтересів. Ця реалізація може бути рознесена в часі чи в просторі. Чи існує така ситуація в нашому випадку? Базовий інтерес рф (не путіна, а саме інтерес кгбшной еліти - держави - зомбованого суспільства) відновлення імперії, на заваді чому є існування незалежної (краще сказати — вільної) України. Базовий інтерес України — «віддайте окуповане і залиште в спокої» з розумінням того, що це можливо реалізувати тільки з подальшою інтеграцією в НАТО і демілітаризацією й деколонізацією рф. Отже немає навіть теоретичного компромісу. Лише перемога однієї зі сторін. Або зміна інтересів. Відповідно теоретично можливими є такі стратегічні (довгострокові) сценарії: 1. Поразка України (відновлення контролю імперії на території України) 2. Зміна влади в Україні на лукашенко подібну — маріонеткову. Скоріш за все такий сценарій янукович-2 дуже швидко приведе у Майдан-4 і поверненню до поточної ситуації. 3. Відкладене рішення (війна різного ступеня інтенсивності) 4. Зміна інтересів рф — через зміну політичних еліт або через тиск Китаю 5. Поразка росії. Для реалізації 4 сценарію потрібно поєднати посилення персональних санкцій з exit strategy для потенційних нових еліт. Для реалізацію 5 сценарію потрібне торговельне ембарго, посилання фінансових і вторинних санкцій, озброєння України для домінування на фронті.