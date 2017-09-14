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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1160911610116111161211613 ... 11615>
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:17

  jump написав:З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази
Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.

Вам же недавно патріотично писали, буде газ ДТЕКа (турбоперемога Шамана та аірмакса) з Греції (по формулі РотердамХХ, але це не точно). Потужно радуємось що Фіцу з Орбаном прекрита труба, а не газ з боліт.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 31 гру, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:23

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

А можно рядом такие же данные по Украине?

можно, аналитика доступна в каждом супермаркете. просто сохраняйте прошлогодние чеки, например приложение экомаркет и атб сохраняет все ваши покупки в телефоне.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:24

  GALeon написав:
fox767676 написав:Якщо ще дві доби майже чистого неба вкупі з обміном полонених, то буде схоже на " різдвяне перемир'я орбана "на мінімалках.
ну як ?


Там через годину після повідомлення пішла атака бпла на Крим, то стало зрозуміло що сподівання марні

Та і" мирний план орбана",якщо вірити як про нього переповідають - то жах. Українська скорочена армія тільки на західному кордоні, щоб стерегти чоловіків
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 31 гру, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:26

  jump написав:
  ЛАД написав:А можно рядом такие же данные по Украине?


сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем 8)

потужне покращення :oops:
З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази
Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.

Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг.
Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

Дивно, що ніхто не ниє про піввареника, про роттердамплюс і таке інше. Усі незламнопотужно мовчать, усіх все влаштовує.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 гру, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:30

  ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ШТО? в советском гастрономе были компьютеры или любой кассир атб рождается с умением им пользоваться? недавно видел картину, у атб есть какие то сертификаты и одна дама пыталысь ими рассчитаться. Сбежались все кассиры никто не знал куда эти циферки надо вводить. Представляю такую ситуацию в советском гастрономе. И потом что такое "низкоквалифицированные"? у нас любой ребенок в 6 лет уже умеет обращаться со смартфоном. сравните его со своими сверстниками. Или может пилота ан2 можно посадить за штурвал ф16? " роста сложности оборудования" как раз требует повышения квалификации, а не понижение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:33

Андрій Длігач
Нагадування адептам переговорів: вони мають сенс, коли є хоча б теоретична зона перетинання інтересів сторін.

Задача переговорів у випадку конфронтації — змусити протилежну сторону поступитися власними інтересами в більшому ступені, ніж поступаєшся сам.
Компроміс в конфронтаційних переговорах можливий коли є точка балансу інтересів, коли обидві сторони можуть вважати себе (чи декларувати союзникам) власну перемогу. Для цього потрібно, щоб існувало рішення часткової реалізації конфронтації них інтересів. Ця реалізація може бути рознесена в часі чи в просторі.
Чи існує така ситуація в нашому випадку?
Базовий інтерес рф (не путіна, а саме інтерес кгбшной еліти - держави - зомбованого суспільства) відновлення імперії, на заваді чому є існування незалежної (краще сказати — вільної) України.
Базовий інтерес України — «віддайте окуповане і залиште в спокої» з розумінням того, що це можливо реалізувати тільки з подальшою інтеграцією в НАТО і демілітаризацією й деколонізацією рф.
Отже немає навіть теоретичного компромісу. Лише перемога однієї зі сторін. Або зміна інтересів.
Відповідно теоретично можливими є такі стратегічні (довгострокові) сценарії:
1. Поразка України (відновлення контролю імперії на території України)
2. Зміна влади в Україні на лукашенко подібну — маріонеткову. Скоріш за все такий сценарій янукович-2 дуже швидко приведе у Майдан-4 і поверненню до поточної ситуації.
3. Відкладене рішення (війна різного ступеня інтенсивності)
4. Зміна інтересів рф — через зміну політичних еліт або через тиск Китаю
5. Поразка росії.
Для реалізації 4 сценарію потрібно поєднати посилення персональних санкцій з exit strategy для потенційних нових еліт.
Для реалізацію 5 сценарію потрібне торговельне ембарго, посилання фінансових і вторинних санкцій, озброєння України для домінування на фронті.

Сподіваюсь, буде реалізований сценарій 5.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:34

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:------------------------------
Wirująświatła
.........
а подарки такие
— Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей;
— Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза;
— Рыба и морепродукты: подорожают на 20%;
.....

-------------------------------
А можно рядом такие же данные по Украине?

Наши проблемы это результат их агресии, их проблемы это цена их агрессии. Зачем это сравнивать ?

Из этих цифр некоторые делают выводы о способности россиян воевать. Поэтому стоит сравнивать, хотя в вопросе вины за это вы правы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всім адептам павшой єкономіки раіси прошу глянути цей список і залишити цю тему в цьому році:

https://filmix.my/film/c6-r20242024/
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:37

  andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки.
А кого брати на фронт? Немає кого.
Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці


савєцкі генералісимуси=людей на мясо

Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів
Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.

"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири"
Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.

"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.

Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:47

  jump написав:
  andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки.
А кого брати на фронт? Немає кого.
Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці


савєцкі генералісимуси=людей на мясо

Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів
Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.

"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири"
Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.

"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.

Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.

Справедливости ради стоило бы указать потери врага.
И сомнительно, что "Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери".
ЛАД
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