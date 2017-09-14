Задача переговорів у випадку конфронтації — змусити протилежну сторону поступитися власними інтересами в більшому ступені, ніж поступаєшся сам.Компроміс в конфронтаційних переговорах можливий коли є точка балансу інтересів, коли обидві сторони можуть вважати себе (чи декларувати союзникам) власну перемогу. Для цього потрібно, щоб існувало рішення часткової реалізації конфронтації них інтересів. Ця реалізація може бути рознесена в часі чи в просторі.Чи існує така ситуація в нашому випадку?Базовий інтерес рф (не путіна, а саме інтерес кгбшной еліти - держави - зомбованого суспільства) відновлення імперії, на заваді чому є існування незалежної (краще сказати — вільної) України.Базовий інтерес України — «віддайте окуповане і залиште в спокої» з розумінням того, що це можливо реалізувати тільки з подальшою інтеграцією в НАТО і демілітаризацією й деколонізацією рф.Отже немає навіть теоретичного компромісу. Лише перемога однієї зі сторін. Або зміна інтересів.Відповідно теоретично можливими є такі стратегічні (довгострокові) сценарії:1. Поразка України (відновлення контролю імперії на території України)2. Зміна влади в Україні на лукашенко подібну — маріонеткову. Скоріш за все такий сценарій янукович-2 дуже швидко приведе у Майдан-4 і поверненню до поточної ситуації.3. Відкладене рішення (війна різного ступеня інтенсивності)4. Зміна інтересів рф — через зміну політичних еліт або через тиск Китаю5. Поразка росії.Для реалізації 4 сценарію потрібно поєднати посилення персональних санкцій з exit strategy для потенційних нових еліт.Для реалізацію 5 сценарію потрібне торговельне ембарго, посилання фінансових і вторинних санкцій, озброєння України для домінування на фронті.Сподіваюсь, буде реалізований сценарій 5.