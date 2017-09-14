jump написав:З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Вам же недавно патріотично писали, буде газ ДТЕКа (турбоперемога Шамана та аірмакса) з Греції (по формулі РотердамХХ, але це не точно). Потужно радуємось що Фіцу з Орбаном прекрита труба, а не газ з боліт.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 31 гру, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А можно рядом такие же данные по Украине?
сходіть на ринок, до гамазею-самі усе побачите і відчуєте власним гаманцем
потужне покращення З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість і економіку в цілому.
Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг. Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.
Дивно, що ніхто не ниє про піввареника, про роттердамплюс і таке інше. Усі незламнопотужно мовчать, усіх все влаштовує.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 гру, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ШТО? в советском гастрономе были компьютеры или любой кассир атб рождается с умением им пользоваться? недавно видел картину, у атб есть какие то сертификаты и одна дама пыталысь ими рассчитаться. Сбежались все кассиры никто не знал куда эти циферки надо вводить. Представляю такую ситуацию в советском гастрономе. И потом что такое "низкоквалифицированные"? у нас любой ребенок в 6 лет уже умеет обращаться со смартфоном. сравните его со своими сверстниками. Или может пилота ан2 можно посадить за штурвал ф16? " роста сложности оборудования" как раз требует повышения квалификации, а не понижение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 31 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Нагадування адептам переговорів: вони мають сенс, коли є хоча б теоретична зона перетинання інтересів сторін.
Задача переговорів у випадку конфронтації — змусити протилежну сторону поступитися власними інтересами в більшому ступені, ніж поступаєшся сам. Компроміс в конфронтаційних переговорах можливий коли є точка балансу інтересів, коли обидві сторони можуть вважати себе (чи декларувати союзникам) власну перемогу. Для цього потрібно, щоб існувало рішення часткової реалізації конфронтації них інтересів. Ця реалізація може бути рознесена в часі чи в просторі. Чи існує така ситуація в нашому випадку? Базовий інтерес рф (не путіна, а саме інтерес кгбшной еліти - держави - зомбованого суспільства) відновлення імперії, на заваді чому є існування незалежної (краще сказати — вільної) України. Базовий інтерес України — «віддайте окуповане і залиште в спокої» з розумінням того, що це можливо реалізувати тільки з подальшою інтеграцією в НАТО і демілітаризацією й деколонізацією рф. Отже немає навіть теоретичного компромісу. Лише перемога однієї зі сторін. Або зміна інтересів. Відповідно теоретично можливими є такі стратегічні (довгострокові) сценарії: 1. Поразка України (відновлення контролю імперії на території України) 2. Зміна влади в Україні на лукашенко подібну — маріонеткову. Скоріш за все такий сценарій янукович-2 дуже швидко приведе у Майдан-4 і поверненню до поточної ситуації. 3. Відкладене рішення (війна різного ступеня інтенсивності) 4. Зміна інтересів рф — через зміну політичних еліт або через тиск Китаю 5. Поразка росії. Для реалізації 4 сценарію потрібно поєднати посилення персональних санкцій з exit strategy для потенційних нових еліт. Для реалізацію 5 сценарію потрібне торговельне ембарго, посилання фінансових і вторинних санкцій, озброєння України для домінування на фронті.
andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці
савєцкі генералісимуси=людей на мясо
Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.
"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири" Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.
"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.
Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.
andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці
савєцкі генералісимуси=людей на мясо
Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.
"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири" Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.
"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.
Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.
Справедливости ради стоило бы указать потери врага. И сомнительно, что "Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери".