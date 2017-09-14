ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ШТО? в советском гастрономе были компьютеры или любой кассир атб рождается с умением им пользоваться? недавно видел картину, у атб есть какие то сертификаты и одна дама пыталысь ими рассчитаться. Сбежались все кассиры никто не знал куда эти циферки надо вводить. Представляю такую ситуацию в советском гастрономе. И потом что такое "низкоквалифицированные"? у нас любой ребенок в 6 лет уже умеет обращаться со смартфоном. сравните его со своими сверстниками. Или может пилота ан2 можно посадить за штурвал ф16? " роста сложности оборудования" как раз требует повышения квалификации, а не понижение.
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника. А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці
савєцкі генералісимуси=людей на мясо
Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.
"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири" Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.
"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.
Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.
на початку пише про дні, в кінці тижні. журналістика
Нагадування адептам переговорів: вони мають сенс, коли є хоча б теоретична зона перетинання інтересів сторін.
Задача переговорів у випадку конфронтації — змусити протилежну сторону поступитися власними інтересами в більшому ступені, ніж поступаєшся сам. Компроміс в конфронтаційних переговорах можливий коли є точка балансу інтересів, коли обидві сторони можуть вважати себе (чи декларувати союзникам) власну перемогу. Для цього потрібно, щоб існувало рішення часткової реалізації конфронтації них інтересів. ..........
Андрій Длігач, конечно, большой молодец. Но очень часто войны заканчиваются, когда стороны не добились реализации своих целей. Иногда полной реализации, а иногда и вообще никакой и остались при своих интересах. Пример ирано-иракская война. Остались практически с тем, с чего начинали. При этом воевали 7 лет и обе стороны считали себя победителями. Ещё такой же пример - корейская война. Это так, что сходу вспомнил. Но вообще ситуация нередкая.
Офіс Генерального прокурора повідомив, що не може підтвердити факти підробки документів про інвалідність у 67 прокурорів Хмельницької області.
Відповідно, підстав для їх звільнення немає.
«З огляду на обмеженість засобів службового розслідування об’єктивно підтвердити чи спростувати опубліковану в медіа інформацію про можливе використання прокурорами свого службового становища для отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та ухвалення рішень у рамках кримінального провадження», — заявили в ОГП, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.
------------------------------- головне увагу людей відволікти ,місяц погоняти новину по медіа а все в підсумку так як і завжди(((
konstantin kirovograd написав:Офіс Генерального прокурора повідомив, що не може підтвердити факти підробки документів про інвалідність у 67 прокурорів Хмельницької області.
Відповідно, підстав для їх звільнення немає.
«З огляду на обмеженість засобів службового розслідування об’єктивно підтвердити чи спростувати опубліковану в медіа інформацію про можливе використання прокурорами свого службового становища для отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та ухвалення рішень у рамках кримінального провадження», — заявили в ОГП, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.
------------------------------- головне увагу людей відволікти ,місяц погоняти новину по медіа а все в підсумку так як і завжди(((
Ответ мутный. Кто запрещает Генпрокуратуре провести "процесуальні дії та ухвалити рішення у рамках кримінального провадження"?
мда, нажаль більшості "наріду" таке подобається (Арестович, Гордон) тепер от Залужний
25 лет назад гадалка предупредила меня о войне в Украине, — Залужный в книге "Моя война"
По его словам, будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".
ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
ШТО? в советском гастрономе были компьютеры или любой кассир атб рождается с умением им пользоваться? недавно видел картину, у атб есть какие то сертификаты и одна дама пыталысь ими рассчитаться. Сбежались все кассиры никто не знал куда эти циферки надо вводить. Представляю такую ситуацию в советском гастрономе. И потом что такое "низкоквалифицированные"? у нас любой ребенок в 6 лет уже умеет обращаться со смартфоном. сравните его со своими сверстниками. Или может пилота ан2 можно посадить за штурвал ф16? " роста сложности оборудования" как раз требует повышения квалификации, а не понижение.
Подготовить пулемётчика значительно быстрее, чем хорошего лучника, танкиста легче, чем кавалериста, рабочего конвейера или просто выполняющего одну операцию проще, чем ремесленника. А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
Как вы оцениваете свою стрельбу с пулемёта? За сколько разбираете собираете пулемёт? С какой моделью работаете, товарищ профессионал?
andrijk777 написав:Тому що не вистачає солдат! Він ж не бачив чоловіків які місяцями сидять і не виходять з дому. Вже усі що вільно їздять/ходять мають відмазки. А кого брати на фронт? Немає кого. Я просто боюсь що це закінчиться обвалом фронту в якомусь місці
савєцкі генералісимуси=людей на мясо
Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів Батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування без належної підготовки.
"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири" Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.
"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.
Цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника, але втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.
Справедливости ради стоило бы указать потери врага. И сомнительно, что "Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери".
Потери врага ноль. Бойцы гибли не успев даже вступить в бой. Вы хоть посмотреть потрудитесь то что он говорил
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 31 гру, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.