Xenon написав:мда, нажаль більшості "наріду" таке подобається (Арестович, Гордон) тепер от Залужний
25 лет назад гадалка предупредила меня о войне в Украине, — Залужный в книге "Моя война"
По его словам, будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".
konstantin kirovograd написав:Офіс Генерального прокурора повідомив, що не може підтвердити факти підробки документів про інвалідність у 67 прокурорів Хмельницької області.
Відповідно, підстав для їх звільнення немає.
«З огляду на обмеженість засобів службового розслідування об’єктивно підтвердити чи спростувати опубліковану в медіа інформацію про можливе використання прокурорами свого службового становища для отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та ухвалення рішень у рамках кримінального провадження», — заявили в ОГП, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.
------------------------------- головне увагу людей відволікти ,місяц погоняти новину по медіа а все в підсумку так як і завжди(((
Ответ мутный. Кто запрещает Генпрокуратуре провести "процесуальні дії та ухвалити рішення у рамках кримінального провадження"?
Некомпетентность Президента - напрямую отвечающего за назначение/увольнение ГП? 🤔
Xenon написав:мда, нажаль більшості "наріду" таке подобається (Арестович, Гордон) тепер от Залужний
25 лет назад гадалка предупредила меня о войне в Украине, — Залужный в книге "Моя война"
По его словам, будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".
ЛАД написав:Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения.
Я ж вам написав: в моєму оточенні ніхто не вірить в перемогу.
ЛАД написав:И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.
Що значить "вряд ли"? Я тут живу, я знаю. Якщо відмазки немає то максимум "дім-робота-дім" і то дуже швидко, "перебіжками" . "ТЦКшников не видит" але якщо тебе злапають то дуже печально і лапають, звичайно. Але кількість таких що можна "злапати і на фронт" сильно(я б сказав катастрофічно) зменшується. - це ключовий момент, який візуально не видно.
Бетон написав:Я на него смотрю сейчас в подстреленом пиджаке с нелепой бабочкой и краснощекой физиономией, неужели это главнокомандующий
розовощокой (™) Ну он так видит, старается соотвествовать этому представлению может быть искренне верит в магию бритаской короны, кодексов бусидо и пр. вот арестович точно не верил но "пилите Шура, пилите, они золотые"
fox767676 написав:Та і" мирний план орбана",якщо вірити як про нього переповідають - то жах. Українська скорочена армія тільки на західному кордоні, щоб стерегти чоловіків
А що за план Орбана? Можна глянути хоча б одним оком. І хто такий Орбан щоб складати плани миру для України і РФ?
Орбан озвучивает планы сложеные РФ и согласовываемые с США, а Украина в этом уравнении лишняя. План - ЛБЗ + донецк-луганск полностью, отвод украинских войск за Днепр, а то и Збруч, ну и минимум оружмя, безлимитно только лопаты