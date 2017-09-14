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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116111161211613116141161511616>
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:17

  Xenon написав:мда, нажаль більшості "наріду" таке подобається (Арестович, Гордон) тепер от Залужний

25 лет назад гадалка предупредила меня о войне в Украине, — Залужный в книге "Моя война"

По его словам, будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".

https://news.telegraf.com.ua/obshhestvo ... vorozhkoyu


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:18

  ЛАД написав:
  konstantin kirovograd написав:Офіс Генерального прокурора повідомив, що не може підтвердити факти підробки документів про інвалідність у 67 прокурорів Хмельницької області.

Відповідно, підстав для їх звільнення немає.

«З огляду на обмеженість засобів службового розслідування об’єктивно підтвердити чи спростувати опубліковану в медіа інформацію про можливе використання прокурорами свого службового становища для отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та ухвалення рішень у рамках кримінального провадження», — заявили в ОГП, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.

-------------------------------
головне увагу людей відволікти ,місяц погоняти новину по медіа а все в підсумку так як і завжди(((
Ответ мутный.
Кто запрещает Генпрокуратуре провести "процесуальні дії та ухвалити рішення у рамках кримінального провадження"?

Некомпетентность Президента - напрямую отвечающего за назначение/увольнение ГП? 🤔
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:19

  Ірина_ написав:Додати ще якийсь пункт?
истощение Украины, истощение рф, смена политического режима в Украине, смена политического режима в рф.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:19

  fox767676 написав:
  Xenon написав:мда, нажаль більшості "наріду" таке подобається (Арестович, Гордон) тепер от Залужний

25 лет назад гадалка предупредила меня о войне в Украине, — Залужный в книге "Моя война"

По его словам, будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".

https://news.telegraf.com.ua/obshhestvo ... vorozhkoyu


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Я на него смотрю сейчас в подстреленом пиджаке с нелепой бабочкой и краснощекой физиономией, неужели это главнокомандующий
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:21

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, фіксуємо голосування
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Хочу зробити нове опитування.

Яким шляхом, на вашу думку, може закінчитися війна?

Повна перемога України на полі бою
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів
Компроміс із росією (територіальні поступки)
Інший варіант (напишіть у коментарях)

Додати ще якийсь пункт? Напишіть свої пропозиції, будь ласка.

З повагою,

Корейский/Кипрский вариант нужно добавить кмк...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:22

  ЛАД написав:Это всё понятно. Но я писал не об этом, а о настроении людей - в соцопросах отражаются именно настроения.

Я ж вам написав: в моєму оточенні ніхто не вірить в перемогу.
  ЛАД написав:И если всё так, как описал whois2010, то вряд ли "чоловіки місяцями сидять і не виходять з дому", а "усі що вільно їздять/ходять мають відмазки". У меня такие же ощущения были летом в Черкассах. Успих тоже пишет, что ТЦКшников не видит. Мои дочка с зятем ездили в прошлом году на майские во Львов - рассказывали то же самое. что и whois2010.

Що значить "вряд ли"? Я тут живу, я знаю. Якщо відмазки немає то максимум "дім-робота-дім" і то дуже швидко, "перебіжками" :D .
"ТЦКшников не видит" але якщо тебе злапають то дуже печально і лапають, звичайно.
Але кількість таких що можна "злапати і на фронт" сильно(я б сказав катастрофічно) зменшується. - це ключовий момент, який візуально не видно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:25

  andrijk777 написав:"ТЦКшников не видит"
смотим видео,
https://t.me/kindzadza_ua/12862
тцкашники появляются внезапно, в остальное время их как бы не видно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:26

  fox767676 написав:Та і" мирний план орбана",якщо вірити як про нього переповідають - то жах. Українська скорочена армія тільки на західному кордоні, щоб стерегти чоловіків

А що за план Орбана? Можна глянути хоча б одним оком.
І хто такий Орбан щоб складати плани миру для України і РФ?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я на него смотрю сейчас в подстреленом пиджаке с нелепой бабочкой и краснощекой физиономией, неужели это главнокомандующий

розовощокой (™)
Ну он так видит, старается соотвествовать этому представлению
может быть искренне верит в магию бритаской короны, кодексов бусидо и пр.
вот арестович точно не верил но "пилите Шура, пилите, они золотые"
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:30

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Та і" мирний план орбана",якщо вірити як про нього переповідають - то жах. Українська скорочена армія тільки на західному кордоні, щоб стерегти чоловіків

А що за план Орбана? Можна глянути хоча б одним оком.
І хто такий Орбан щоб складати плани миру для України і РФ?


Орбан озвучивает планы сложеные РФ и согласовываемые с США, а Украина в этом уравнении лишняя.
План - ЛБЗ + донецк-луганск полностью, отвод украинских войск за Днепр, а то и Збруч, ну и минимум оружмя, безлимитно только лопаты
fox767676
 
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