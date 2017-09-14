Додано: Вів 31 гру, 2024 14:48

andrijk777 написав: Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами. Ну це якісь фантазії. Давайте серйозно, з доказами, з цитатами.

А почему вам кажется это фантазиями ?Это соотвестсвует тому что озвучивает х-ло с приспешниками и базируется на стамбульских протоколах. Иногда еще херсонская и запорожская области проскакивают в украинских(!) админграницах, но пока это больше для торга.Если вы думаете что сейчас вопрос стоит как в концн 2022 - вступать в НАТО в границах 1991, 2021, или по ЛБЗ то глубоко наивны. От того-то и Трамп загрустил, его слишком поздно выбрали, когда мало что исправишь.Основное расхождение между позициями Трампа и х-ло - (де)милитризация.Трамп согласен и на вненатовость Украины и териториальные уступки, но оставить ЗСУ вооруженной только лопатами это слишком даже для него.